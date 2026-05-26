Vyplň test a na nic nemysli. Škola vychovává k pragmatismu až cynismu, to je teprve duševní pohoda

Školy se letos v rámci plošných a povinných testů z češtiny a matematiky tázaly žáků též na sociální poměry i na to, jak se cítí. Rodiče i některé školy byli podobným „psychologickým“ testováním pobouřeni, a když se věc dostala k ministrovi školství Robertu Plagovi, okamžitě testování zarazil.
Samotné testování je v pořádku a na češtinu a matematiku si nikdo nestěžuje. Horší je to s otázkami na duševní pohodu.
Závadné otázky
Tyto testy získala školní inspekce od Národního ústavu duševního zdraví již v roce 2023, kdy se zkoumala psychika poprvé. Problém je v tom, že od otázek se později distancovali sami odborníci, otázky dotazníku byly totiž určené dospělým a výsledky u dětí mladších 14 let jsou proto zavádějící. O tom, že školní inspekce letos použila otázky z roku 2023, Národní ústav duševního zdraví nevěděl.
Zajímavější je, že o závadnosti otázek netušili nic sami pracovníci školní inspekce. Že jsou výsledky šetření z roku 2023 k ničemu, jim nevadilo. Nebo si toho nevšimli? V tomto případě je jen dobře, že se s výsledky takových šetření nepracuje. Stručně lze říci, že výsledky nesmyslných šetření je nejlépe se nezabývat.
Jenže další otázka nutně zní: zabýval by se někdo výsledky relevantnějších, speciálně vypracovaných testů? To je sporné. Od listopadu 1989 se holedbáme, že konečně rozetneme „železnou zákonitost“ českého školství, tedy že vzdělání dětí kopíruje vzdělání rodičů. Ano, leccos se změnilo, ale dosáhli jsme toho na základě naší vůle?
Na jedné straně bylo Česko víceméně donuceno značně zvýšit počet studentů vysokých škol, abychom se přiblížili Západu. Na druhé straně děláme všechno pro to, aby děti ze znevýhodněného prostředí nemohly studovat, viz systém přijímaček na střední školy, který je postavený na testech, které se dají nacvičit, ale za peníze. A pokud dítěti testy nezaplatíte, jako „uvědomnělý rodič“, pak je jednoznačně znevýhodňujete proti vycvičeným vrstevníkům. Je třeba též podotknout, že výcvik pro úspěšné složení přijímaček, kdy se dětem dostává i taktického poučení, je zcela samoúčelný. Vše mohou po přijímačkách šťastně zapomenout.
Pro jistotu si zopakujme, že na samotném testování není nic špatného, naopak může přinést spoustu užitečných informací, ale musí být dobře připravené a správně vyhodnocené, jinak je spíš zavádějící. A také si připomeňme, že testování není všespásné.
Dlouhodobě víme, že školy v jednotlivých krajích dosahují velmi rozdílné úrovně. Ale že bychom s tím něco dělali, se nedá říci. Stejně tak data ukazují, že menší školy mají horší výsledky než ty větší. A podnikli jsme něco? Nikoli, minulá vláda chtěla donutit samosprávy ke slučování škol jaksi mimochodem, když jim seškrtala peníze na školníky, kuchařky a účetní. Tohle není reforma, to je cesta náhodných pokusů.
Co školní inspekci nezajímalo
Je dobře, že ministr testování zarazil, výsledky, zejména v otázkách duševního rozpoložení dětí, by byly k ničemu. Nicméně druhým krokem by mělo být pátrání, jak je možné, že školní inspekci nezajímalo, že dětem rozdávala testy pro dospělé a navíc zjevně nezaregistrovala, že výsledek bude k ničemu? V třetím plánu pak může být pátrání po nějaké strategii, třeba zjistit, zda někdo přemýšlí nad tím, jak pomoci těm školám v regionech, které dopadly nejhůř, nebo jak se domluvit se samosprávami, aby byly ochotnější slučovat školy.
Všechno jsou to otázky nesmírně akutní, protože jak klesá porodnost, „lidí“ bude čím dál méně, o žácích nemluvě. Školství fungující podivným samopohybem nám problémy spíš přidělá.