Bludné kruhy českého školství: zbytečné odklady, matikáři došli a kdo může, utíká na víceletá gymnázia

Matematika jakoby byla zakletá v bludném kruhu. Spousta žáků z ní má strach, částečně proto, že jí dostávají na talíř víc, než jsou schopni sníst, částečně proto, že nemají dobré učitele. Ředitelé totiž nemají z čeho vybírat, takže drží na škole i postrachy, co umějí jen rozdávat pětky.

Zužuje se tak i procento těch, kdo by si tento předmět oblíbili a možná ho jednou i chtěli učit. Někomu se nelíbí fakt, že ředitel smí najímat i znalce bez pedagogické kvalifikace, pokud mají vysokou školu, ale popravdě, může to být pořád lepší, než kdyby matematiku učila třeba češtinářka, která tu kvalifikaci má.

Nejde ovšem jen o náš problém, nedostatek učitelů matematiky řeší dnes školy prakticky po celém světě. Pomáhají si všelijak, třeba i nábory v zahraničí. Ono se školství ve vyspělých zemích vůbec vyvíjí všude podobně a nelze říct, že by se to naše z hlavních trendů vymykalo.

Naši žáci jsou nad průměrem

Ostatně, v mezinárodním testování jsou naši žáci spíš těsně nad průměrem než pod průměrem i v té matematice. Dlužno také říct, že celkově nedostatek učitelů v Česku není. Statistika dokonce říká, že jich v minulých letech přibývalo víc, než žáků. Pravděpodobně i proto, že financování bylo od dob ministryně Valachové (ČSSD) nastavené tak, že se vyplatilo třídy na hodiny dělit, někdy možná až moc velkoryse. V tom ohledu se už začíná trochu šetřit.

Zlepšit by se ovšem dalo ledacos, hlavně na druhém stupni základních škol, odkud utíká, kdo může na víceletá gymnázia, nebo aspoň někam, kde se dá předpokládat společnost motivovaných žáků. A zase jsme v bludném kruhu. Jestliže po páté třídě odejde část nadanějších (trénovanějších, pečovanějších), celková úroveň třídy může klesat.

Protože, nedá se nic dělat, škola není jen taková, jací jsou učitelé, ale taky taková, jaké jsou děti. Průměrný nedospělec má tendenci nechat se vrstevníky táhnout nahoru, nebo dolů. A učitelé dávají přednost práci s vybranými žáky.

Tady by bylo řešení jednoduché, zrušit víceletá gymnázia, do nichž nastupují už dvanáctiletí. Jenže to je politicky těžko průchodné.(Kam asi směrují své potomky politici?) Počty žáků nastupujících do primy se tedy omezují administrativně, ve velkých městech tak uspěje v přijímacím řízení třeba jen každý desátý.

O šetření se ministerstvo pokouší i návrhem na slučování malých škol a chystá novelu. V současnosti je v Česku téměř dva tisíce škol a školek, které mají méně než 200 žáků a zároveň jsou druhou či další školou obce. Experti míní, že bylo dobré, kdyby fungovaly pod jedním společným ředitelstvím, které by zajišťovalo administrativu, údržbu, obědy a podobně. I když by nemělo jít o sestěhovávání (děti by měly zůstat, kde jsou) už se ozývají i protiargumenty, často logické.

Aktuálně se ministerstvo školství snaží najít také způsob, jak lépe uspokojit poptávku po gymnáziích čtyřletých, kde se nedostává kapacit. Prý by to mohla aspoň částečně řešit všeobecně zaměřená lycea. Záruka, že je veřejnost adoptuje, ovšem není.

Do sedmi let ve školce

Evergreenem všech vlád jsou pak odklady, tedy v Česku zaběhaný zvyk nechat dítě před nástupem do školy zrát jeden rok navíc, protože to pro ně znamená, jak se domnívají rodiče, konkurenční výhodu. Zatím se to žádnému ministrovi omezit nepodařilo, tak uvidíme tentokrát. Tipuju spíš nezdar. Leda by silně zatlačil resort financí.

Žák, který setrvává do sedmého roku věku v mateřské školce, totiž nejenže zabírá místo mladším, ale státní pokladnu taky stojí o dost víc, protože střední školu končí až téměř ve dvaceti. Něco takového není ani zdravé, ani ve světě obvyklé. Třeba v USA končí děti střední už kolem šestnáctého roku.