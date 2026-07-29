Zrušením 9. tříd se prý ušetří padesát miliard. Kolik by se ušetřilo zrušením SPD?

Martin Zvěřina
Komentář   15:00
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Premium

SPD se na billboardu u pražské Jižní spojky vymezuje proti pomoci Ukrajině. (20. května 2024) | foto: Jakub Stadler, MAFRA

Proti rušení devátých tříd se nedá mnoho namítat, polovina učitelů na základkách si na ně stěžuje, jsou jakýmsi slepým střevem, žáci v nich, po odchodu části třídy na víceletá gymnázia, zbývají, a tak trochu se neví co s nimi. Jenže zrušení devátých tříd bez následujících reformních kroků nedává žádný smysl.

Nápad zrušit deváté třídy vzbudil vášnivé diskuse. Aby ne, pochází z hlavy politika SPD Petra Macha (dříve ODS, Svobodní, Trikolóra), který fantazíruje o uspořených padesáti miliardách korun. To je zjevně přehnané, ale co čekat od politika? Pozoruhodná jsou i odůvodnění, prý při klesající porodnosti by nám to mělo pomoci. Ale jak? Říkáme, děti jsou vzácné, a budou stále vzácnější, a proto na nich budeme šetřit? Nebo nám experti z SPD chtějí namluvit, že platí: čím méně školní docházky, tím lépe pro děti?

Co byste zrušili raději?

Babišova vláda je excelentní ve vypouštění zkušebních balónků. Extrémní, s odpuštěním, pitomost vyvolá odmítavou reakci a politici se následně srovnají, výsledný návrh pak může vypadat úplně jinak. Tak to chodilo i za minulé vlády AB. Proto je zatím na alarmismus brzy.

Tento článek je součástí iDNES Premium

3 měsíce za 19 Kč

  • Investigativa od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Sport, který jde do hloubky

Celé léto bez
zamčených článků

Začít číst
Nabídka platí pouze pro nové předplatitele
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (29 příspěvků)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.