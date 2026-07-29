Zrušením 9. tříd se prý ušetří padesát miliard. Kolik by se ušetřilo zrušením SPD?

Nápad zrušit deváté třídy vzbudil vášnivé diskuse. Aby ne, pochází z hlavy politika SPD Petra Macha (dříve ODS, Svobodní, Trikolóra), který fantazíruje o uspořených padesáti miliardách korun. To je zjevně přehnané, ale co čekat od politika? Pozoruhodná jsou i odůvodnění, prý při klesající porodnosti by nám to mělo pomoci. Ale jak? Říkáme, děti jsou vzácné, a budou stále vzácnější, a proto na nich budeme šetřit? Nebo nám experti z SPD chtějí namluvit, že platí: čím méně školní docházky, tím lépe pro děti?
Babišova vláda je excelentní ve vypouštění zkušebních balónků. Extrémní, s odpuštěním, pitomost vyvolá odmítavou reakci a politici se následně srovnají, výsledný návrh pak může vypadat úplně jinak. Tak to chodilo i za minulé vlády AB. Proto je zatím na alarmismus brzy.