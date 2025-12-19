Týráním rodičů školy nepomohou nikomu. Jen snižují chuť mít další děti

České školství nejenže není bezplatné, což ví každý, kdo vysolí každé září hromadu peněz za nejrůznější poplatky, počínaje učebnicemi jazyků přes příspěvek na rodilého mluvčího a konče nějakými těmi speciálními kurzy. Co by angažovaný rodič neudělal pro potomkovo vzdělání?
Jenže tím to nekončí. Když se vám podaří vše poplatit, upíchnout děti na vysněné karate či keramiku, začíná druhé kolo honičky: potomstvo, alespoň to mladší, musíte vyzvedávat a doprovázet. V některých šťastnějších rodinách zapojí babičky, pokud mohou. Nemohou-li, je to peklo.
Odpor vyžaduje celého člověka
Náš systém tlačí na to, aby oba rodiče pracovali, a zároveň na to nikdo nedbá. Mnozí učitelé jako by si vůbec neuvědomovali, jaké úkoly na rodiče klade „pouhé“ obstarání obyčejné všední školní docházky. Proto vymýšlejí nejrůznější ozvláštnění a rodiče jsou neustále konfrontováni s různými požadavky: tu musejí doma vyrobit masku, tu shánějí nejrůznější suroviny, případně pečou pochutiny pro dobročinné bazárky a samozřejmě obstarávají drobné dárky pro všechny děti ve třídě.
Vše vrcholí před Vánocemi, kdy některé školy nutí děti i přinášet z domova cukroví (a co rodiče, kteří nepečou?), případně si vynucují účast na bazarech a besídkách.
Ne, nic si nevynucují, vždyť je vše dobrovolné! Zajisté, ale odmítnout účast mívá podobné důsledky, jako když odmlouváte Donaldu Trumpovi. Rezistence vyžaduje opravdu celého člověka, ale též zocelené potomstvo, protože učitelé velmi neradi vidí, když někdo vybočuje a ostatním dětem něco „kazí“. Máte-li citlivého potomka, na žádný odpor si netroufnete.
Až se opět začne probírat rekordně nízká porodnost, uslyšíme o tom, jak je nutné motivovat rodiče a jak jim je potřeba zvýšit příspěvky. Zajisté, rodiny s dětmi doplatily na covid i energetickou krizi a prudký nárůst životních nákladů nejvíc. Když jim stát trochu uleví, bude to jen dobře.
Jenže napadlo někoho, že když už se dnes mladý pár odhodlá mít potomka, může jej zkušenost se „službami“, jakými jsou školky a školy, odradit od dalších dětí? Vždyť ve školce na vás při „pozdním“ vyzvednutí dítěte pohlížejí jako na hromadného vraha. Pozdní vyzvednutí totiž může znamenat, že přijdete i hodinu před limitem. Ovšem personál chce být dávno doma, „paní učitelka má přece taky děti“. A při chronickém nedostatku školek si nikdo nedovolí ani ceknout.
Ne. Ani náhodou nelze tvrdit, že za nízkou porodnost mohou školy a školky nebo jejich personál, to by bylo hrubé zjednodušení. Problém je v tom, že systém, který má být vstřícný a pomáhající, takový není a tato skutečnost stojí za zvážení a za zamyšlení. Mnohdy pomůže i jen pouhé pochopení pro to, že rodič není komiksový hrdina, případně robot. A jeho síly, možnosti a kapacity jsou sakra omezené.
Šikanózní pohled
Samozřejmě lze na veškeré námitky reagovat odmítavě, učitelé přece nechtějí nic špatného, naopak, stmelují dětský kolektiv a dbají na komunitu. Někteří řeknou, že my jsme to také zvládli, tak to musejí zvládnout i dnešní mladí. Vtip je v tom, že tento šikanózní pohled nefunguje, nikoho totiž nemůžete donutit, aby měl děti. Je to zcela dobrovolné a z mnoha hledisek velmi nevýhodné rozhodnutí.
Dokud nezačne společnost rodičovství náležitě oceňovat a rodiče chápat a skutečně jim neuleví, děti nebudou. A nadávání na mladé, na generaci sněhových vloček či zženštilou civilizaci má podobný efekt jako štěkání na mraky.