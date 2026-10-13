Motoristé navíc chtějí do jara příštího roku připravit další novelu, která by ředitelům umožnila odmítat i děti s dysgrafií, dyslexií nebo děti, které byly dlouhodobě nemocné. I ty by zřejmě skončily někde odsunuté ve zvláštních školách. Tak zní podle zjištění Hospodářských novin návrh Motoristů na konec inkluze ve školách.
Do normálních škol by prostě zřejmě podle Motoristů měly chodit jen zcela zdravé děti, ostatní je třeba někam odsunout a schovat. Samozřejmě bude záležet na ředitelích škol. Ale část z nich se bude chtít problémových i zdánlivě problémových dětí zbavit. A tohle je vhodná příležitost.
Navíc když je tam nebudou mít, nemusí mít asistenty, a ušetřené peníze budou moci podle Motoristů věnovat žákům třeba na pomůcky či výlety. To je zase motivace pro rodiče zdravých dětí tlačit školu k tomu, aby se zbavila těch méně šťastných dětí s problémy. Už jen třešničkou na dortu je pak návrh Motoristů na zrušení části víceletých gymnázií, o která je mezi dětmi i rodiči velký zájem. Celé to zní jako pomsta na dětech.
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Koalici dělí inkluze. Motoristé přišli s návrhy, se kterými se Babiš ztotožňuje
Návrat do pekla
Uvidíme, jestli Motoristům premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyhoví, nebo dá za pravdu svému ministrovi školství Robertu Plagovi, podle kterého je tento návrh špatný. Babiš zatím ale preferuje, jak prohlásil, návrh Motoristů. Připomíná totiž staré časy a podle mnohých dobré časy, kdy svět byl ještě normální.
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Inkluze se nikde nepovedla. Jen v zemích, kde se povedla
Ostatně motoristický expert, který za návrhem stojí, poslanec Miroslav Krejčí, chce zřejmě právě návrat před rok 1989. Jenže od té doby svět pokročil a pohnul se dál. Hlavně ale za reálného socialismu nebylo skoro nic normální a nebyly to žádné dobré časy. Bylo to pro mnohé děti i dospělé svým způsobem peklo a právě návrat do tohoto pekla by teď rádi dopřáli Motoristé alespoň dětem.