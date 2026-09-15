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Každý žák nese do školy skoro sto tisíc. Ne od rodičů, z daní nás všech

Radka Kvačková
Poslední slovo   20:00
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Radka Kvačková | foto: Lidovky.cz

Možná jste si taky všimli, že se premiér Babiš v souvislosti se státním rozpočtem zmínil o soukromých školách a pozastavil se nad tím, že stát platí výraznou část nákladů i školám církevním. Asi málokdo ví, kolik vlastně stojí vzdělávání jeho potomka.

Odpověď není úplně jednoduchá, protože rozpočty se skládají z investičních, neinvestičních, případně dalších složek. Můžeme se ale podívat aspoň na tak zvané normativy, tedy nejzásadnější částky, které ministerstvo školství posílá školám podle počtu jejich žáků.

Ty základní, které mají první i druhý stupeň, letos dostávají na žáka 88 680 korun ročně, střední o deset tisíc víc, s jistými rozdíly podle oborů. Například na žáka čtyřletého gymnázia připadá 98 115 Kč. Ne všichni na ně ale mají nárok v plné výši. Soukromé školy dostávají jen šedesát až devadesát procent normativu (podle různých kvalitativních hledisek), zbytek mohou dotovat ze školného. Školné přirozeně přispívá i na provoz, tedy nájem, topení apod.). Pro příklad, pražské čtyřleté gymnázium Jana Palacha dostává od státu na studenta něco přes 88 tisíc ročně, na školném pak vybere 120 tisíc.

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Školné vybírají také některé církevní školy, i když většinou o dost nižší, ostatně ty dostávají od státu plný, tedy stoprocentní, normativ. Vysvětlení ministerstva je takové, že pro financování církevního školství neexistuje právní úprava jako v případě soukromého školství. Můj osobní názor je, že roli mohla sehrát i jedna okolnost. V 1999, kdy zákon umožnil vznik soukromých škol, tu ještě nebyl zákon o církevních restitucích a neměli jsme tudíž oddělený státní rozpočet od církevního. Církevní školy v té době školné nevybíraly.

Leckdo myslí, že stát přispívá i soukromým vysokým školám, což je ovšem omyl. Erár platí jen těm veřejným. Některé mají dojem, že málo. Studenty Filozofické fakulty Univerzity Karlovy nedostatečný nárůst rozpočtu rozčílil a už v minulých dnech dali najevo, že dokáží demonstrovat.

Studenti málokdy propasou příležitost demonstrovat. Výrazně vyšli do ulic, když se kolem roku 2010 uvažovalo o reformě vysokých škol. Tenkrát jim jejich učitelé řekli, že jde o akademické svobody. Ve skutečnosti šlo o to, aby bylo možné vysoké školy řídit efektivněji, řekněme více manažersky. Ano, možná to mohlo skončit i školným. Politici se lekli, žádná reforma nakonec nebyla.

Dneska se na Karlově univerzitě, přesněji na její filozofické fakultě, bude muset najít způsob, jak vyjít. Některé katedry a ústavy se mají slučovat, časem mohou zmizet i některé studijní programy. Možná se přestěhují na soukromé vysoké školy, ledaže by se uskutečnila ta reforma a i veřejné univerzity by mohly přijímat lidi, kteří jsou ochotni si za studium oboru, po kterém touží, připlatit. Kdybych toužila studovat například estetiku nebo divadelní vědu, připlácela bych ráda.

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