Peníze ve školství jsou, ale jen pro vyvolené. Rektorka Univerzity Karlovy by měla odstoupit

Plně graduovaní pedagogové humanitních oborů na FF UK odcházejí, protože si i na základních školách vydělají víc, a v takové situaci si vedení univerzity naděluje obrovské finanční částky.

Měla jsem možnost krátce před tragickými událostmi v prosinci 2023 vyzkoušet si, jak na mé alma mater vypadá finanční ohodnocení externistky, která jeden semestr vede seminář. Můžu zodpovědně prohlásit, že za tu sumu by ani počišťovač nevzal do ruky koště. Ono se ovšem tak nějak počítá s tím, že těm, kteří na to přistoupí, jde o věc, že chtějí studentům, byť to zní tak pateticky, něco předat, pomoct kolegům, kteří to mají stejně, a potřebují zajistit výuku. A to je prostě otřesná praxe.

Vrcholný cynismus tváří v tvář pozůstalým

S vědomím, že drzé čelo je lepší než poplužní dvůr, dostalo se veřejnosti vysvětlení, že vedení školy se muselo odměnit za vypětí při řádění šíleného střelce před Vánoci předloňského roku. Mluvčí univerzity totiž uvedla, že odměny odpovídaly zcela bezprecedentní a mimořádné situaci, které UK čelila a kterou členové kolegia rektorky v roce 2024 řešili. To je vrcholný cynismus, zejména tváří v tvář pozůstalým a všem, kteří příšernou situaci na filozofické fakultě zažili na vlastní kůži.

Když MF DNES zveřejnila výši odměn, byl to docela poprask a paní rektorka rychle přispěchala s tím, že odůvodnění bylo nevhodné a že to tiskové oddělení UK popletlo a zkratkovitě interpretovalo. To určitě. Na dodatečné výklady paní rektorky není nikdo zvědavý, ono je i tak nehorázné, prý se vedení minulý rok muselo vypořádávat s věcmi, které byly do té doby nepoznané. A k tomu prý byly ještě úkoly, které by byly tak jako tak.

Pokud by se chtěla rektorka Králíčková účinně kát, měla by odstoupit, takový postoj by se cenil, otázka zní, jestli by bývalo nebylo čisté řešení, kdyby vedení UK dalo své funkce k dispozici hned poté, co se filozofická fakulta aspoň částečně vrátila k normálnímu režimu. Ale kdepak, to nikoho nenapadlo, naopak někteří členové vedení se mediálně producírovali a třeba děkanka FF UK Eva Lehečková se stala Top ženou loňského roku, ocenil ji také časopis Heroine za to, jak provedla fakultu tragickými událostmi. Zajímavé, kdo to asi vyhodnocoval a zeptal se také někdo těch, kteří byli u toho? I kdyby opravdu byla tak dokonalá, nepřijde jí ani trochu trapné nechat se oslavovat v takových souvislostech?

Nebylo by jí líp v korporátu?

Podle rektorky Králíčkové jsou v akademickém prostředí podobné odměny normální. Podpořil ji v tom oblíbený ministr školství Bek s tím, že veřejné vysoké školy hospodaří s obrovskými rozpočty a jejich vedení má vysokou míru zodpovědnosti. A pravil rovněž, že když se podíváme do korporátní sféry, tak bychom ve srovnatelné pozici při srovnatelné zodpovědnosti určitě našli mnohem vyšší míru odměňování.

A nebylo by tedy paní rektorce, této skvělé manažerce, které je ukradené, zda mají špičkoví odborníci na humanitních fakultách adekvátní platy, líp v nějakém korporátu, nebo v čele vyhlášené soukromé univerzity se školným pro děti mahárádžů a šejků? Svým myšlením i konáním tam padne jak ulitá, škola placená z veřejných peněz jí klade překážky v rozletu, ale jak vidno, jisté schopnosti má, protože vyždímat z takového učiliště příjmy vyšší, než má premiér, to už vyžaduje značnou dávku vynalézavosti.