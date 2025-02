Papalášské chování. Morální selhání vedení Univerzity Karlovy je odporné a neobhajitelné

Ze zveřejněných údajů na stránkách kdysi prestižní školy mimo jiné plyne, že rektorka Milena K. k platu 175 tisíc měsíčně dostala dohromady na odměnách 1 126 000 korun. Kvestor Martin M. se základem 165 tisíc si na odměnách přilepšil o 1 168 000 korun.

Souhlasíte s výší odměn pro vedení Univerzity Karlovy? celkem hlasů: 2242 Ano 4 %(99 hlasů) Měly být nižší 5 %(108 hlasů) Neměly být žádné 1 %(33 hlasů) Celé vedení mělo odstoupit 89 %(2002 hlasů)

A víte, za co prý dostali z veřejných peněz tyto obří odměny? Údajně mj. za kvalitní komunikaci a zvýšenou zátěž po tragické vražedné střelbě na Filozofické fakultě UK. Tohle vyjádření zvedlo ze židlí i ty, kteří se jinak o tématiku hospodaření veřejných vysokých škol vůbec nezajímají.

Miliony pro akademické papaláše

In medias res – takové marnotratné chování je dnes naprosto skandální a neomluvitelné!

Místo, aby vedení Univerzity Karlovy neslo spoluodpovědnost za tragédii, která se stala na FF UK a kterou způsobil její student, a hledalo cesty, jak skutečně pomoci pozůstalým a celé akademické obci, odměňuje se z veřejných peněz astronomickými částkami. Nezavání tohle až papalášským chováním?

Již neplatí, že na univerzitách pracují především lidé s láskou k vědě a vzdělávání, nikoliv se zálibou v penězích a hmotných statcích? Celá věc je nejen morálně odporná, ale i naprosto neobhajitelná z hlediska veřejného zájmu.

Opravdu chceme žít ve společnosti, kde se vedení prestižní univerzity obohacuje za „komunikaci“ po obrovském selhání bezpečnostních opatření? Kde se miliony rozdávají akademickým papalášům (omlouvám se za ostřejší výraz), zatímco rodiny obětí dostaly jen zlomek této částky?

Následně se vedení Univerzity Karlovy sice ohradilo, že prý odměny dostalo za plnění jiných úkolů. A že prý takové vysoké odměny byly běžné i v minulých letech. Přiznám se ale, že (nejen) mne jako daňového poplatníka takové vysvětlení moc nepotěšilo. Skutečnost, že se de facto plýtvalo veřejnými penězi i v minulosti, je spíše k pláči, a rozhodně to není relevantní polehčující okolnost.

A co mne úplně rozčílilo, byla skutečnost, že jsem se na jedné sociální síti dočetl, že vysoké odměny kritizují ti, kdo vedení závidí! Sancta simplicitas!

Takže ti, kteří dnes odpovědně volají po uvážlivém hospodaření s veřejnými penězi, jsou vlastně závistivci? To se pak nemůžeme divit, že náš stát je zadlužený jako nikdy v minulosti, protože to zdaleka není problém jen plýtvání na veřejných vysokých školách, ale i v řadě jiných veřejných odvětví.

V soukromém sektoru ať si berou třeba milion nebo dva na odměnách, ale v eráru je to prostě chucpe!

Přidejte nám, máme málo

Až příště budou vysoké školy naříkat, že jim nestačí dotace od státu, stačí se jen zeptat: to se tam máte tak špatně, když rektor a prorektoři mají vyšší platy a odměny než ministr školství nebo dokonce předseda vlády?

Zmíněný případ dokonale ilustruje odtrženost pražské akademické elity od reality a ukazuje, jak hluboce zkažený je systém veřejného hospodaření.

Měla by následovat okamžitá veřejná diskuse a tlak na vrácení těchto odměn. Snad je rektorka a kvestor pošlou pozůstalým členům rodin zavražděných studentů a studentek.

A pokud má vedení UK alespoň špetku morální integrity, tak se nad sebou vážněji zamyslí a odstoupí. Včera bylo pozdě. Takové chování nás táhne někam hodně na východ, možná až někam daleko za Moskvu…

Satirik by pravděpodobně asi dodal: Otec vlasti Karel IV. by se musel patrně obracet v hrobě, pakliže by viděl, jakou instituci po něm pojmenovali.

Navíc se vedení, dle veřejných zpráv, snažilo své odměny nejprve tutlat i před členy akademického senátu UK, který zastupuje všechny studenty, studentky a akademické pracovníky. Mám za to, že v demokratickém západním světě by vedení po takovém skandálu s porušením zásady transparentnosti a plýtvání veřejnými penězi bez zbytečného odkladu rezignovalo.