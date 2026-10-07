Školství v pasti věčných začátků. Nepotřebujeme reformy, ale dotažení rozdělané práce

Diskuse o zrušení devátých tříd a přechodu na model 8+2, tedy osm povinných let na základní škole a dva na střední škole, vnesla do veřejného prostoru všechno, co česká politika i žurnalistika milují. Lákavé titulky, deklarované úspory v řádu miliard v rozpočtu školství a dojem, že konečně proběhne pořádná reforma.
Ale české školství netrpí ani nedostatkem nápadů, ani reforem. Máme jiné problémy. Nedokážeme funkčně propojit resorty tak, aby reformní změny byly promyšlené a účinné. Neumíme sehnat kapacity odborníků, kteří by se změnám věnovali na státní úrovni. Nedokážeme dotáhnout již schválené změny do praxe v regionech České republiky.
Titulky nabízejí atraktivní škrtnutí miliardových výdajů za zrušený devátý ročník. Zůstává ale řada otázek. Vyčíslilo už ministerstvo financí náklady, které bude tato změna generovat na jiných místech systému? Máme jasno v tom, jak reforma souvisí s prioritami ministerstva školství představenými letos na jaře? A jak návrh posuzují odborníci z ministerstva práce a sociálních věcí ve vztahu k datům, podle nichž v chudších regionech už dnes tisíce dětí ročně nedokončí ani základní školu?
Pokud zkrátíme základní vzdělávání o jeden rok a nezajistíme pro čtrnáctileté žáky vymahatelné místo na střední škole, nebude resort nucen v budoucnu vyplatit domnělé úspory na sociálních dávkách a podpoře v nezaměstnanosti? Jak ministerstvo průmyslu a obchodu a zaměstnavatelé definovali, co by měly povinné dva roky na střední škole pro žáky vlastně znamenat? Jak by zkrácení povinné školní docházky ovlivnilo probíhající revizi kurikula?
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Všechny bojové linie svéhlavého ministra Plagy. Co obětuje ve prospěch vyhrané války?
A co na to zřizovatelé (základní školy zřizují obce, střední školy kraje)? Existuje plán, jak zajistit, že masivní přesun desítek tisíc dětí mezi dvěma odlišnými úrovněmi samosprávy bude v praxi průchozí? Podoba současné politické a mediální debaty ukazuje, že v případě modelu 8+2 odpovědi na tyto zásadní otázky chybějí.
Školství bez kontinuity
Dalším problémem je chronický nedostatek expertních kapacit na státní úrovni. Dlouhodobě neumíme přilákat, zaplatit a udržet odborníky, kteří by se strategickým reformám věnovali systematicky a napříč volebními cykly. Jak už na úrovni lídrů změn, tak na úrovni specialistů na jejich dílčí, vysoce expertní části.
Změny ve školství se nestanou přes noc. Jde o dlouhodobý proces, který vyžaduje poctivou a trpělivou práci. Potřebujeme expertní pracoviště, nezávislé na politické garnituře, které analyzuje skutečné příčiny problémů, simuluje dopady změn na deset až patnáct let dopředu, navrhuje koncepční řešení a ověřuje jejich účinnost v terénu. Nyní tuto roli suplují nezávislé odborné organizace a think-tanky. Stát bez odborných a dobře zacílených kapacit nedokáže změny řídit, pouze na ně se zpožděním reaguje.
Jestli je potřeba v českém školství něco zásadně změnit, pak je to naše neschopnost dotáhnout schválené změny do každodenní praxe v regionech. Před dvaceti lety Česko přišlo s novým pojetím kurikula a odvážně ohlásilo přechod od memorování faktů k rozvoji klíčových kompetencí pro 21. století. Záměr to byl dobrý a důležitý.
Jenže stát po schválení rámcových vzdělávacích programů prakticky rezignoval na to nejdůležitější: na dlouhodobou metodickou a finanční podporu učitelů a ředitelů škol. Změna se navíc nepromítla do přípravy budoucích učitelů na fakultách. Studenti učitelství dále opouštěli vysoké školy připraveni na systém, který sami zažili: zaměřený na předávání faktů, nikoli na rozvoj dovedností a postojů žáků. Místo úspěšné reformy se do škol dostaly nové pojmy a dokumenty, jejichž významu a smyslu mnozí učitelé nerozumějí dodnes. Příkladem budiž stále omílané dilema: znalosti, či kompetence? Jako by snad kompetence bez znalosti mohla být kompetencí.
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Stejně se pořád ptám: Co s těmi přebranými základkami od šestky výš?
Důsledky tohoto selhání dnes vidíme v mezinárodních srovnávacích testech PISA. Čeští patnáctiletí žáci sice v gramotnostech dosahují nadprůměrných výsledků, ale v postojových ukazatelích selháváme. Ve srovnání s vrstevníky ze zemí OECD patří naši žáci mezi ty, kteří mají nejmenší pocit sounáležitosti se školou a nízkou sebedůvěru ve vlastní schopnosti.
Mají pocit, že je škola nepřipravuje na reálný život, a necítí se vybaveni k tomu, aby aktivně měnili věci. Ve školách vychováváme generaci dětí, která sice disponuje solidními znalostmi, ale nevěří si.
Cesta k úspěchu vede přes dotažení rozdělané práce. Máme-li uspět, musíme pokračovat v reformě přípravy učitelů, propojit ji se změnami v kurikulu i s nově připravovaným kariérním systémem.
Nepotřebujeme nové reformy, potřebujeme předvídatelné financování, které umožní pracovat na profesním rozvoji učitelů a ředitelů škol v souladu s novými standardy kvality. Potřebujeme rozvíjet hodnotící dovednosti všech, kteří za kvalitu výuky nesou (nebo by měli nést) odpovědnost: učitelů, ředitelů škol i zřizovatelů.
Děti a mladé lidi nezajímají novinové titulky o úsporách. Potřebují stabilně financované školy, ze kterých budou odcházet s vědomím, že rozumějí modernímu světu a mají dostatek sebedůvěry v něm uspět. Úkolem státu je zajistit, aby tato šance nezávisela na místě jejich bydliště ani na tom, z jaké rodiny pocházejí, ale aby byla skutečně dostupná pro každého žáka.
Autorka je ředitelka organizace Učitel naživo.