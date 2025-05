Komentář 15:00

Vláda dnes ve sněmovně prosadila novelu školského zákona. Ta poutá pozornost zejména tím, jak stát „koncepčně“ postupuje v řešení chronického problému našeho školství. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) se tím ve sněmovně nijak netajil. Vláda by byla ráda, aby se zmenšil počet škol, je to podle všeho brzda rozvoje školství a souvisí to samozřejmě s obrovským počtem samostatných obcí v naší zemi.