Nicméně překvapení přišlo ve chvíli, kdy se (nejen) akademická veřejnost seznámila s prvními tezemi připravované normy.
Po celou dobu zaznívalo z ministerstva ujištění, že akademická samospráva zůstane zachována. Jenže první návrhy působí dojmem, že se zachová pouze formálně. Ve skutečnosti by mohla být zásadně oslabena.
Univerzitní rada – noví, skuteční vládci?
Klíčovou roli má nově získat devítičlenná univerzitní rada. Ta by organizovala výběr rektora, vybírala kandidáta a sama jej jmenovala. Stejný orgán by mohl rektora také odvolat. Univerzitní rada by zároveň schvalovala rozpočet školy, projednávala a schvalovala zásadní vnitřní předpisy.
Ve zkratce soustředila by do svých rukou klíčové pravomoci, které dnes většinou vykonávají (také většinou) demokraticky volené akademické senáty.
Oslabení akademických senátů?
Akademický senát by se podle navrhovaných tezí dostal do role jakéhosi nemastného neslaného poradního orgánu. Mohl by diskutovat, připomínkovat a vyjadřovat stanoviska. Rozhodovací pravomoci by však byly jinde. Senáty fakult (připomenutí pro laiky – rozlišujme fakultní a celouniverzitní senáty) by dokonce mohly zaniknout úplně nebo fungovat pouze dobrovolně.
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Zastánci ministerského návrhu hovoří o efektivitě a manažerském řízení. Efektivita je jistě důležitá hodnota. Univerzita ale není akciová společnost vyrábějící součástky do automobilů. Její síla spočívá právě v pluralitě názorů, v akademické svobodě a v určité míře samosprávy, která chrání vědu a vzdělávání před krátkodobými politickými zájmy.
Největší otázky vyvolává samotné složení univerzitní rady.
Tři členy by vybíralo ministerstvo, tři akademický (celouniverzitní, ne fakultní) senát a další tři by si zvolila sama rada. Takový model vytváří uzavřený systém, který má tendenci reprodukovat sám sebe.
Formálně se sice hovoří o významných osobnostech akademického života, bývalých rektorech či významných odbornících z praxe. Praxe však často ukazuje, že podobné orgány bývají obsazovány především podle kritéria důvěry a loajality. Stačí se podívat na nekonečné spory kolem různých mediálních rad.
Řetězec závislostí
Není těžké si představit možný vývoj. Ministr má zásadní vliv na obsazení rady. Nemusíme být profesory matematiky, aby nám „doteklo“ (jak říkají mladí lidé), že ministr bude mít pod palcem celkem 6 z 9 členů univerzitní rady, tedy dvě třetiny. Tedy potěš akademické koště. Rada pak vybírá rektora. Rektor následně ovlivňuje děkany a fungování fakult. Vzniká řetězec závislostí, který může být zneužitelný bez ohledu na to, kdo právě sedí na ministerstvu.
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Dnes může být ministrem politik, který je akademické svobodě nakloněn. Zítra tam může sedět někdo úplně jiný. Zákony se však nepřijímají pro ideální politiky (jenom do dobrého počasí, jak trefně říkával ústavní soudce Vojtěch Cepl), ale pro všechny budoucí vlády. A ty mohou být všelijaké. I když opozice kolovrátkově, mnohdy až hystericky, označuje dnešní Babišovu vládu za nejhorší v dějinách, mám za to, že opravdu špatné vlády a špatné časy nás teprve čekají.
Reformovat, nebo bořit?!
Nepochybně existují relevantní důvody, proč modernizovat řízení vysokých škol.
Ergo akademické kladívko, je určitě správné diskutovat o odpovědnosti rektorů, efektivním hospodaření nebo řešení vleklých sporů mezi univerzitami a fakultami. Reformovat však neznamená bezhlavě bořit. Nebo ne?
Pokud by se akademická samospráva stala pouze dekorací a skutečná moc se soustředila do rukou několika osob, nebyla by to reforma univerzit. Byl by to zásadní zásah do jejich charakteru.
A pak už by možná zbýval jen poslední krok. Manažersky sloučit všechny vysoké školy do jedné velké instituce. Efektivní by to možná bylo. Jen by už nebylo moc co spravovat.
Autor je dlouholetým akademickým pracovníkem