Co kdyby se děti učily mluvit až ve škole, a proč zubaři potřebují jedničky

„Představ si, že by naše škola měla děti naučit jezdit na kole,“ vybídl mne jednou. „Čím by asi začala? Přece historií a popisem. Žáci by se museli naučit, kdy vyjely první bicykly, z čeho se kolo vyrábí a skládá, možná by na to psali test a inkasovali známky. Další by byla lekce o pneumatikách, jejich vývoji a druzích. Na brzdy by došlo tak někdy po pololetí, na převody na jaře, na hustilku a správný tlak před létem. Děti by se toho naučily fakt hodně…“ Tady udělal Olda pauzu, aby pak dodal: „Akorát by neuměly jezdit na kole.“
V té kavárně jsem poznamenala, že lidí, co mají výhrady k vzdělávacímu systému, znám dost, ale tak výstižné vyjádření podstaty věci jsem nikdy od nikoho neslyšela. Olda by si to měl nechat patentovat. Myslím, že ho moje ocenění potěšilo, protože po návratu domů usoudil, že by byla škoda téma opustit a začal si s ním hrát, přičemž přibral do hry ještě umělou inteligenci.
„To se ti taky bude líbit,“ napsal mi ještě večer. Mám si představit, že by se děti učily ve škole i mluvit, „vždyť kde jinde se tak zásadní dovednost naučí správně? A je známo, že vše, co má být správně, vyžaduje osnovy.“
Teprve ve škole by se mláďata dozvěděla, že existují samohlásky, souhlásky a věty jednoduché, složené věty by se v nižších ročnících ještě neprobíraly, aby se žáci nepřetěžovali. Mluvit by se nezačínalo, dokud by se neprobralo, kam patří přívlastek.
„Většina lidí by po letech školní výuky věděla o řeči mnoho, avšak používala by ji málo. Byli by schopni rozpoznat cizí chybu, ale sami by radši mlčeli, aby se nějaké nedopustili. Společnost by zkrátka byla odborně na výši, ovšem tichá,“ dovodil Olda.
Musím říct, že mi to připadalo trochu moc. Dítě se přece rozmluví dávno před nástupem do školy samo. Pak mne ale napadlo, že mluvení v šesti letech nemusí být napříště úplnou samozřejmostí. Proč mluvit, když dostanete už v kočárku do ručiček dotykáč a na displeji je tolik zajímavého a zábavného?
Ale bez legrace. Je známo, že školy neučí právě nejpřirozenější cestou. Ono by to taky nebylo vždycky lehké, když má učitel před sebou třicet žáků najednou a musí je i hodnotit, de facto certifikovat. Že splňují předepsané požadavky. Certifikace neboli oprávnění je dneska podmínka uplatnění. Například v povolání neděláme vždycky, co umíme, ale na co máme oprávnění.
Vyprávět by mohl ten šikula v Havlíčkově Brodě, který spravoval i trhal zuby, ale neměl na to diplom. Přitom pacienti byli na výsost spokojeni. Musím se zeptat Oldy, co si o tom myslí. Pokud jde o mne, nikdy jsem nechápala, proč berou na zubní lékařství jen ty, co mají na střední samé jedničky z matematiky, češtiny…