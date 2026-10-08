A co děti? Mají si co číst? Za to, že se naši potomci ztrácejí v záplavě informací, může společnost

Neblahé prognózy naznačují, že se možná s takovými disciplínami ještě rádi spokojíme. Protože aktuální srovnávací studie zemí OECD ukazuje, že nebezpečně klesá schopnost českých žáků poradit si s textem. Rozumět mu a interpretovat ho.
Hned zkraje je dobré si uvědomit, že tady zdaleka nejde jen o texty a čtení v primárním slova smyslu. Podle sémiotiků, a já myslím, že to kluci trefili, je textem každý soubor znaků, v nichž se příjemce musí vyznat a dovodit si z nich význam.
Z živého domu
Kultura v úzkém a širokém slova smyslu, tedy plody lidské tvořivosti a vespolnosti, určuje osnovu Z živého domu. Protože co může být živější než kreativita, kreace a někdy i kreatury? Kateřina Surmanová je spisovatelka a novinářka, působila v Lidových novinách coby vedoucí domácí redakce, a nyní se s rubrikou mírně vrací, protože podlehnout pocitu vlastní nepostradatelnosti je snadné. A živé.
Potřebujeme na to základní i nadstandardní výbavu. Ta základní spočívá v systému symbolů, jimž jsme přiřadili jasný dorozumívací obsah. Tedy v našem případě písmenka. Z nich poskládáme slova a z nich věty, a hle, už víme, kudy se jde na autobusovou zastávku.
Nadstandardní výbavu představuje analytické a obrazné myšlení. Významy mohou být zastřené, objevovat se ve vrstvách, odkazovat na jiné texty, navazovat.
Obžaloba systému
Nejhorších výsledků dosáhli, když měli mezi sebou porovnávat vícero textů nebo odhalovat významové vrstvy. Tedy v propojení informací, syntéze a analýze. V čem jsme to vlastně selhávali? V čem spočívá náprava? Protože za tohle nemohou děti, od procesu jejich socializace je tady, jaké překvapení, společnost.
Data o upadající čtenářské gramotnosti žáků a studentů jednoznačně obžalovávají systémové nastavení vzdělávání a zabejčenou neschopnost zadaptovat se na novou epochu, ve které se komunikace odbývá zhusta elektronicky, práce s textem se zjednodušuje umělo-inteligenčním předžvýkáním a namísto artikulace vlastní myšlenky si vystačíme s patřičně se tvářícím emotikonem.
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Už mě unavují sliby politiků, že nebudou krást. Spíš by měli řešit, co dělat dál
Vzdělávací moloch, především odshora, kde mívá ryba hlavu, ale dál pracuje jako v dobách, kdy si pro každou informaci musel člověk vyplnit žádanku v knihovně a počkat, až si tam bude moci prezenčně prolistovat výtisk. Není problém v obstarání informace, obstarávají se v podstatě samy, valí se a kupí, zavalují, smíchaná fakta s domněnkami, skutečné výjevy s výplody deep fake. Už dlouho se mluví o tom, že školství musí děti učit, aby se vyznaly v záplavě údajů, v nepřestajném toku propletených informací a zábavy.
Ale ono se to nelepší, neřeší, ono se to zhoršuje. Schopnost zdejších studentů vyznat se v textu se za tři roky významně zhoršila. Budeme jen tak čekat další tři roky? Nebo se chopíme zodpovědnosti, kterou dospělí za děti nesou?