Státní podpásovka. Školy mají povinně učit děti plavat, ale peníze na to nedostanou

Ministerstvo převádí část nákladů na školy na zřizovatele, což jsou většinou obce. Ty mají platit školníky, kuchařky a - jak je vidět - nyní také hradit část nákladů na plavání. Povinnou výuku plavání platilo ministerstvo a předchozí ministr Mikuláš Bek sliboval, že tomu tak bude i nadále. Nový ministr školství Robert Plaga ovšem rozhodl, že ministerstvo sice bude platit plavání v rámci tak zvaných PHmaxů, tedy zjednodušeně maximálního počtu hrazených hodin výuky, ale ne další věci.
Podle doporučení ministerstva se teď nemají ze státního hradit například náklady na dopravu žáků do bazénu a zpět, náklady na učební pomůcky určené k výuce plavání, náklady na provoz bazénu jako vytápění, úklid a čištění vody. A samozřejmě také ne služby externích trenérů či plaveckých škol. To vše se školy ovšem dozvěděly v dubnu s tím, že to platí od letošního ledna.
Je to podpásovka, se kterou nikdo nepočítal. Teď buď převážně obce dosypou peníze, nebo školy uspoří, nebo, což se zřejmě stane neblahým zvykem, budou plavání jednoduše učit tělocvikáři.
Cesta k ochromené společnosti
Do bazénu se bude jezdit hromadnou dopravou. Což někde jde, ale na venkově to může být potíž. Kruhy a další pomůcky si žáci přinesou sami, nebo nebudou. Hlavní problém je ale v tom, že ne každý tělocvikář je dobrým učitelem plavání. Nehledě na to, že se těžko asi vydá sám s celou třídou do bazénu. I z hlediska bezpečnosti je to risk a je otázka, kolik učitelů má pro jistotu absolvovaný záchranářský kurs. Navíc ani profesionální záchranář nedokáže zachraňovat najednou několik dětí.
Nedělejme z prevence vědu. Nekouřit, hýbat se a zdravě se stravovat stačí
Takže to bude vypadat asi tak, že polovina nebo většina třídy bude sedět na břehu, aby se jí nic nestalo, po chvilkách se děti ve vodě budou střídat a nenaučí se nejspíš nic. Místo plavců vychováme generaci čekatelů na lavičce a vystresujeme učitele, kteří se budou bát, jak ohlídají třídu v šatnách a zajistí, aby se nikdo neutopil.
Proč se to celé dělá? Za prvé se ušetří a za druhé je zřejmě důvodem to, že ministerstvo neví, jak mezi školy rozdělit peníze na plavání spravedlivě. Tak nedá raději nikomu nic. To je taky řešení. Navíc se zřejmě některým politikům, nejen těm vládním, ale dokonce i těm opozičním, zdá, že se učitelé flákají. „Jen“ dovedou žáky do bazénu, pomohou jim tam a při samotné výuce sedí u bazénu. Mají skočit do bazénu a učit děti plavat, zřejmě bez ohledu na to, jak dobře to sami umí.
Představa, že se má šetřit a využít každý zdroj bez ohledu na kvalitu výsledku je dost děsivá. Jako metoda spravování věcí veřejných to vede k nefunkčním školám, nefunkčnímu státu a ochromené společnosti. Ostatně, děje se to i jinde, kde se ruší financování kdečeho včetně pomoci chudým, pronásledovaným či je tu snaha osekat ochranu přírody bez ohledu na reálné následky. Jen v případě školství je to hned vidět.