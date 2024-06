Rodilí cizinci naší vlasti. Co se jeví jako snadné, většina žáků není schopná vyřešit

Je zjevné, že to, co se učitelům jeví jako snadné, většina tázaných není schopná vyřešit. Děje-li se to v oboru naší mateřštiny, je to potíž.

Už u dnešních maturantů lze pozorovat úbytek slovní zásoby i neznalost významu slov. Zase, nemusí to být katastrofa, vždyť přece mají spoustu báječných znalostí potřebných v dnešní době, třeba v oboru sebeprezentace.

Jen si člověk říká, že by škola měla přidat v důrazu na porozumění samotnému jazyku, neboť pokud bude trend pokračovat, dnešní středoškoláci se podle všeho nedomluví se svými vnoučaty. Tedy samozřejmě trošku přeháníme, jim už zajisté pomůže umělá inteligence.

V módním boji proti dezinformacím bez znalosti jazyka neuspějeme, tedy pokud nezavedeme vykladače jediné pravdy.