Začátek školního roku: rodiče své děti do školy bez stresu a peněz nepřipraví

Podle průzkumu České bankovní asociace (ČBA) se třetina rodičů vejde v průměru do 3 tisíc korun, další třetina od tří do pěti tisíc korun a pětina dokonce utratí více než tuto částku. Podle průzkumu Home Creditu se dvě třetiny respondentů domnívají, že v průměru za učebnice a další poplatky zaplatí dva až šest tisíc korun.
Průzkum firmy Ipsos pro společnost Pluxee zase vyčíslil nejčastější částku mezi dvěma až čtyřmi tisíci korun, k čemuž ale připočítává další tisícovky na měsíční platby za obědy, dopravu či kroužky. Společnost Česká distribuční se zase podívala na výdaje na základní výbavu prvňáčků, která v průměru vyjde na skoro 3,5 tisíce korun.
Nápor na psychiku
Všechny zprávy či průzkumy se shodují, že oproti loňsku pomůcky zdražily zhruba o deset až patnáct procent (záleží na druhu průzkumu). A to navzdory tomu, že zvolnila inflace a stabilizovala se česká ekonomika. Dalším společným rysem těchto zpráv je, že velká část rodičů zahrnuje mezi „poprázdninové školní“ nákupy elektroniku.
Prostě školáci musejí být „in“ a bez chytrého mobilu, hodinek či sluchátek by zřejmě nedokázali svá studijní léta absolvovat. Samozřejmě ne všichni rodiče svým ratolestem elektronickou výbavu dopřejí, ale žijeme v době obrovského rozkvětu technologií a bez pomocníků už si málokteré dítko či teenager umí svou školní přípravu (je-li nějaká) asi představit.
Kompletní průvodce školním rokem 2025/2026: Prázdniny, maturita i přijímačky
Na druhou stranu z průzkumů ČBA i Home Credit vyplynulo, že mnoho rodičů se svými potomky od stále ranějšího věku řeší finanční chování a snaží se je vzdělávat ve finanční gramotnosti. To lze jen kvitovat, protože pokud si podobné znalosti a zkušenosti osvojí děti již zamlada, mají základ pro své či profesní finanční rozhodování do budoucna.
A do rodinné finanční osvěty by měla patřit i bezpečnost. Ať už jde o jednoduché nákupy přes internet, až po umění rozlišit nebezpečí v podobě kyberbezpečnosti či triků „e-šmejdů“. Každopádně po roce zde máme zase období výdajů, které školním rokem začíná a víceméně vánočními nákupy končí.
Průzkum pro společnost Pluxee si všímá ještě jednoho aspektu – psychické zátěže rodičů. Začátek školního roku pro mnoho rodin totiž znamená nejen citelný zásah do rodinného rozpočtu kvůli výdajům na školu, ale i složité plánování času, aby jejich členové sladili pracovní a rodinný život, což přináší zvýšený stres a psychickou zátěž.
Toto stresující období je pro každého různé, ale rozhodně – třeba v případě více potomků – se nejen stresující, ale i finanční nároky násobí. Buď, jak buď, pokud je něco, čeho by se mělo naším dětem dostat, pak je to vzdělání. Ostatně, jak kdysi pravil římský filozof Seneca: „Pro život, ne pro školu se učíme.“ Toto jeho ponaučení o úroveň výš posunul český génius Jára Cimrmana: život je nejlepší školou života. Jen to rodiče bude něco stát, některé pouze peníze, jiné i nervy…