Zákaz mobilů ve školách: jak by to vypadalo v praxi? A co si nechají zakázat dospělí?

Vezmeme to popořadě: sociální sítě. Zákaz nefunguje. Děti ho dokážou obejít třeba tak, že si vyrobí fotografii sebe sama ve vyšším věku za pomoci speciálních programů a pak ověří svoji identitu. Nebo jim pomohou rodiče, kteří třeba se zákazem nesouhlasí. „Musíme ochránit naše děti,“ tvrdí Babiš. Až na to, že to nejsou tak úplně „jeho“ děti. Karel Havlíček řekl, že sociální sítě „jsou zlo“, což je super, když na nich jeho šéf natáčí tolik videí.
Absurdní jsou podobné zákazy ve chvíli, kdy chce vláda snížit hranici trestní odpovědnosti pod 15 let, takže u dětí zodpovědnost evidentně předpokládá.
|
Babiš je pro zákaz sociálních sítí u dětí mladších 15 let. Uvedl to na sítích
Na sociálních sítích mohou přece teenageři budovat svoji identitu a kariéru, vyjádřit svoje názory, navazovat kontakty a uplatnit svoje zájmy. Mnozí na těch sítích už v podstatě úspěšně „podnikají“ – stali se youtubery a influencery, propagují tam svoji kapelu, sport nebo sledují oblíbenou hvězdu. A vy jim to teď jen tak seberete?
Být na sítích úspěšný není žádná legrace, sám to vím, bojuji o každého sledujícího na Instagramu. A okamžitě naskočí otázka, jak by vypadala sankce za porušení toho zákona? Když někdo objeví profil dítěte na sociální síti, poštve na rodiče sociálku? Bude cenzura?
Kdo bude děti šacovat?
A teď k mobilům ve školách. Poslouchám od rodičů a učitelů, jak děti o přestávkách visí na mobilu a nehrají místo toho ping-pong nebo si nepovídají se spolužáky. Cynicky řečeno, třeba si povídají se spolužáky skrz ten mobil. Je to jejich svět a určitě se nic nevyřeší tím, že jim ho někdo vezme. A dítě ten mobil podle mě potřebuje i pro nouzové spojení se s rodičem.
|
Lidovci předběhli ministra Plagu. Předložili návrh na omezení mobilů ve školách
Chápu, že mobil nemůže rušit výuku, ale přijde mi šílené, že by bez něj dítě odešlo v sedm ráno do školy a zpátky by ho dostalo až večer po návratu – když už si na něj tahle generace zvykla.
A jak by to vlastně v praxi vypadalo? Šacoval by školník děti u vstupu do školy ráno před osmou? Kontroloval by je někdo na záchodě, jestli tam nepíšou SMS? Kdyby učitel na telefon přišel, řekl by: „Zavírám ho do stolu a dostaneš ho na konci školního roku!“ Jako ti sadisté, co učili nás a brali nám hračky a zavírali do šuplíků... A kdo by zabavené, někdy dost drahé přístroje hlídal? Nemluvě o tom, že mobil je dnes už dost praktická věc – kalkulačka, jízdní řád, předpověď počasí... Všechno v jedné krabičce.
Mluvil jsem o návrzích s mnoha rodiči i učiteli a zaznívaly i patetické názory, že sociální sítě jsou jako oheň a sekyra... Ale s těmi skauti na táboře pracovat pod dohledem smějí.
|
Omezení věku dětí na sociální sítě? Problémem jsou hlavně škodlivé designové prvky
A do třetice bizarností: už se u nás objevují u některých škol zákazy zastavení pro auta, jako naschvál, když zaneprázdnění nebo strachující se rodiče stále častěji musí vozit svoje potomky až k branám školy autem. Jsme mistři světa v tom, komplikovat si život.
Hlavním argumentem, proč chce stát dětem zakázat sociální sítě a mobily, je to, že na nich tráví moc času. Jak by vám, dospělým a zastáncům zákazu, asi bylo, kdyby vám někdo zakázal třeba nějaký ten Netflix a HBO? Také na něm přece někteří trávíte moc času, místo toho, abyste dělali něco mnohem smysluplnějšího...