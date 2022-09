Skončila doba alžbětinská, možná zásadnější než ta Shakespearova

Mnozí u nás pamatují éru před svobodou a prezidentem Havlem, v Německu před kancléřkou Merkelovou, v Rusku před Putinem. Ale kdybyste v Británii hledali pamětníky éry před Alžbětou II., museli byste se obracet na osmdesátníky a starší.

Na lidi, kteří ještě pamatují Churchilla a Stalina. Královna Alžběta byla svorníkem své země po 70 let, symbolem důstojnosti i služby státu. Za její éry Británie vstoupila do jaderného věku, rozpustila své impérium, vstoupila do EU a zase z ní vystoupila. A nad tím vším téměř neviditelně bděla osobnost jedné ženy de facto bez výkonných pravomocí.

V zemi, která se spoléhá více na tradice a zvykové právo než na psané zákony, to má velký význam. Takový, jaký si těžko dovedeme představit. Vždyť dnes ještě ani není zcela jasno, kdo bude Alžbětiným definitivním nástupcem. Jisté je tolik, že skončila doba alžbětinská, možná zásadnější než ta, kterou známe díky Shakespearovi.