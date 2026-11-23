Předseda SPD Tomio Okamura však dodávku Skyfoxů zkritizoval mj. obehranou písničkou, že hlavní je jednat o míru, nikoliv dodávat Ukrajině zbraně. „Ohledně Skyfoxů – nevím, proč to pan Okamura komentuje. Je to záležitost soukromé firmy Aero Vodochody. Jako vláda se v tom neangažujeme, pouze říkáme, že Aero Vodochody má skvělá letadla Skyfox. Snažíme se je prodat také do Bulharska,“ kontroval na vládní tiskové konferenci premiér Andrej Babiš.
SPD si z propadáku v komunálních volbách odvodila nutnost jít vlastní koaliční vládě více „po krku“, a získat si opět přízeň ztracených voličů. Dotlačila ANO i Motoristy k problematickému prosazení legislativy rušící koncesionářské poplatky v čase 4:36, což vyvolalo mohutnou vlnu společenských protestů. Premiér Babiš tak sice záměr zrušení poplatků verbálně nadále podporuje, zároveň však ještě před velkou demonstrací na Letné naznačil ochotu k ústupkům.
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„Nevím, proč to komentuje.” Babiš zpražil Okamuru kvůli Skyfoxům
Hrozí ale, že se „skvělá letadla Skyfox“ stanou obětí urputné snahy jedné populistické strany o zachování voličského jádra? Snad ne, avšak téma prodeje letadel na Ukrajinu i reálných dopadů postojů SPD na českou obranyschopnost si zaslouží bližší pozornost.
Skyfoxy i v hledáčku NATO
Otázka poskytnutí či prodeje strojů z Aera Vodochody Ukrajině začala českou politickou scénou otřásat záhy po nástupu nové vlády k moci. Ukrajinci projevili zájem o jiný, starší typ zmíněné firmy, lehký bitevník L-159 Alca, konkrétně v počtu čtyř kusů. Je ve výzbroji české armády, která by, dle tehdejších zastánců jeho poskytnutí, mohla čtyři kusy postrádat. Dle – hodně diskutabilní – vládní interpretace však rozhodně nikoliv. Spor o Alcy postavil proti sobě vládu a prezidenta a stal se vlastně jedním z mezníků konfliktu, jenž vygradoval v létě tahanicemi o účast Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře.
Ukrajinci si české lehké bitevníky vytipovali jako účinný, leč zároveň relativně levný nástroj boje s ruskými drony. Bezpilotní prostředek sice dovede „sundat z oblohy“ i nadzvuková stíhačka nebo raketa protivzdušné obrany, avšak taková akce prostě vychází hodně draho. Pokud jedna z válčících stran nedisponuje ekonomicky udržitelnými nástroji, jak likvidovat velké množství nebezpečných, ale levně produkovaných dronů, může válku prohrát v zásadě kvůli bankrotu. Tak zní jedno z hlavních poučení konfliktu na Ukrajině.
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Sami Ukrajinci se snaží s ruskými bezpilotními letouny bojovat všelijak, například i nasazením cvičných, sportovních či menších dopravních vrtulových letadel improvizovaně vybavených kulometem. Záběry tímto způsobem provozovaného „honu na drony“, připomínajícího vzdušné souboje z první světové války, čas od času obletí světová média. Tvoří další z četných důkazů pokračujícího ukrajinského hrdinství i úžasných schopností účinné technické improvizace. Avšak na drony poháněné proudovým motorem, které začalo Rusko v poslední době nasazovat ve velké míře, už zpravidla nestačí. A právě proto by se ukrajinskému letectvu náramně hodily české Skyfoxy neboli Nebeské lišky.
Jde navíc o zcela klíčový projekt Aera Vodochody, mimochodem, majoritně vlastněného maďarským kapitálem, jež do něj investovalo značné částky. Hranice rentability celého projektu údajně začíná na počtu osmdesáti prodaných kusů. Zatím je jich prodáno či závazně objednáno zhruba čtyřicet. A konkurence i v této kategorii cvičných proudových strojů rozhodně nespí.
Skyfox je dimenzován pro zákazníky, kteří musí opravdu dobře zvažovat, za co utratí peníze na obranu – nabízí jim ale skvělé parametry, právě i vzhledem k cenovce za pořízení a následný provoz. A v reakci na vývoj války na Ukrajině firma Aero připravila verzi pro boj s drony, respektive sadu zařízení, kterou si může každý uživatel na primárně cvičný stroj celkem snadno namontovat. Skyfoxy se již ocitly i v hledáčku NATO pro jeho zamýšlenou speciální protidronovou letku.
Sabotování, nebo podpora prodeje?
Tomio Okamura by do toho všeho asi rád hodil vidle. Pokud by se totiž dodávka na Ukrajinu nerealizovala, ohrozí se tím šance na úspěch Aera Skyfox na světových trzích. Export do válčící země, kde má zmíněný typ šanci osvědčit se v reálných bojových situacích, totiž tvoří tu nejlepší reklamu.
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A šéf SPD už prodej Skyfoxů každopádně notně zpozdil. Ve sporech o dodávku čtyř L-159 Alca, kterou překazil hlavně tlak Okamurovy partaje, totiž poměrně často zaznívala varianta, že by se aktuální dodání staršího typu ze sestavy českých vzdušných sil mohlo vhodně propojit s uzavřením smlouvy o pozdějším nákupu Skyfoxů.
Sabotování jejich prodeje Ukrajině navíc podvazuje českou obranyschopnost ještě v jednom důležitém ohledu. Alca i Skyfox vývojově navazují na jeden z nejúspěšnějších typů zdejšího leteckého průmyslu vůbec, na cvičný a lehký bitevní letoun L-39 Albatros či na jeho pozdější varianty. Vznikl sice v komunistických časech, leč jeho konstrukce vykazovala mimořádné parametry, a i díky nim se stal standardním výcvikovým typem armád Varšavské smlouvy i úspěšným vývozním artiklem do řady zemí třetího světa. Ukrajinské letectvo využívá Albatrosy dodnes. A co víc – motory pro L-39 Albatros se vyráběly právě na Ukrajině. (Skyfox pohánějí motory americké.)
Přímo se tak nabízí i možná spolupráce s ukrajinským obranným průmyslem jako součást nějakého širšího balíčku prodeje Skyfoxů. Vždyť Ukrajina je nyní prostě dronová velmoc. Což například dobře vědí v Saúdské Arábii, jež se nedávno na ukrajinské firmy obrátila skoro v zoufalství, když došly drahé americké střely protivzdušné obrany a ekonomická, zejména ropná infrastruktura pouštního království se tudíž ocitla bez ochrany proti íránským útokům.
Skutečný český vlastenec by proto měl prodej Skyfoxů podporovat, zvlášť, když může narazit na řadu překážek finanční (Ukrajině by je musela zaplatit EU nebo skupina ochotných zemí) či kapacitní povahy. První čtyři kusy by údajně mohly na Ukrajinu dorazit příští rok, další až později. Znovu by se tak mohla dostat do hry varianta překlenovacího poskytnutí starších L-159 Alca. A každý občan by si měl rovněž položit palčivou otázku, zda česká armáda nyní disponuje dostatečnými schopnostmi, jak se bránit případné dronové invazi. Čtenáři, lekejte se, poněvadž odpověď je spíše záporná.