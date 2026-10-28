Je Ševčík chorý? Říjnové novinky ze stadiónu i ze Sněmovny

Nejprve 17. října fotbalista pražské Slavie Tomáš Chorý v zápase s Hradcem Králové ukázal vztyčený prostředníček rozhodčímu Všetečkovi, s jehož výrokem nebyl spokojen. Byl vyloučen, od klubu dostal pokutu ve výši měsíčního platu, tedy dost přes milión, byl vyřazen z týmu a disciplinární komise mu zakázala hrát v šesti zápasech.
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O čtyři dny později poslanec Miroslav Ševčík poté, co poslankyně Michaela Šebelová požádala pro svůj klub o pauzu na poradu, zvolal rozverně: Menopauzu! Ševčíkův výkřik s úmyslem urazit může za přijatelný považovat snad jen moučný červ nebo člen Institutu svobody a přímé demokracie (think tank SPD). Jelikož ve Sněmovně není žádný rozhodčí, nikdo ho vykázat z jednací plochy nemohl. Další sankce jsou poněkud nejasné. Předsedové opozičních poslaneckých klubů oznámili, že s ním nebudou debatovat v televizi, a Michaela Šebelová podává podnět mandátovému a imunitnímu výboru.
Jak to dopadne, dosud nevíme. Můžeme jen odvozovat z podobných situací v minulosti. V roce 2007 tehdejší premiér Topolánek ukázal vztyčený prostředníček levicové opozici. Později vysvětlil, že jen verbálně komunikoval s ministrem Kalouskem, jemuž takto sděloval, že je jednička. Mandátový a imunitní výbor, ač vyzván, řízení ani nezahájil. V roce 2020 pak tehdejší předseda Sněmovny Vondráček ukázal v přímém televizním přenosu z předsednického „empiru“ stejné gesto jinému poslanci ANO Oklešťkovi. Ani v tomto případě k žádné sankci nedošlo.
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Vraťme se však k podobnosti případu Chorého a Ševčíka. Dalo by se konstatovat, že choří oba jsou: neschopností se ovládnout a nutkáním vulgárně urážet a že oba jsou, pokud jde o prohřešky proti dobrým mravům, recidivisté. Dál už je to ale se srovnáváním horší. Chorý přece jenom něco podstatného umí: hrát fotbal a dávat góly. Marně jsem se však pokoušel dohledat, co podstatného umí poslanec Ševčík.
Funkcionařil na VŠE i v atletice, ale jako ekonom se zmohl jen na pár bezvýznamných článků. Odborně ho ocenil pouze Institut Václava Klause v roce 2018, zatímco Daniel Münich z CERGE-EI o něm prohlásil, že jako vědec a akademický ekonom v podstatě neexistuje. Jako motorista na sebe ovšem upozornil dávno před Filipem Turkem. V roce 2014 nezvládl čekání v koloně, na střechu auta napíchl modrý majáček, který pro případ (neoprávněné) potřeby vozil v kufru a v protisměru ujel z dálnice záchranářskou uličkou. Není známo, zda a jak byl sankcionován.
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Poučení? Dalo by se vyjádřit inovovanou verzí latinského přísloví Quod licet Iovi, non licet bovi. (Co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi.) Takže Quod licet deputato, non licet pedilusori (Co je dovoleno poslanci, není dovoleno fotbalistovi.)
Pozn. překl.: Slovo pedilusor (fotbalista, od pediludium = fotbal) pochází z vatikánského novolatinského slovníku Lexicon recentis Latinitatis.