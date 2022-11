Názor

Vypadá to, že se otvírá cesta k míru na Ukrajině. Aspoň tak zní opakovaná vyjádření ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova z poslední doby, že Kreml je ochoten jednat. Jenže patrně je to jen zdání. Stále to totiž vypadá, že Moskva je ochotna jednat jen za podmínek, které si sama určí a ani nedala svým prohlášením žádný punc serióznosti.