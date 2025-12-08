Slepý fond, nebo premiér bez portfeje? Jak Babiš volí mezi byznysem a politikou

Šéf hnutí ANO každopádně načrtl jen hrubé rysy řešení svého střetu zájmů, přičemž, jak známo, ďábel vězí v detailech. A detailněji půjde celou operaci posoudit, až konkrétně proběhne.
|
Babišův způsob řešení je přijatelný, záleží však na detailech, shodují se právníci
Kritici poukazují na možná zadní vrátka, jimiž prý bude prodloužená a neviditelná Babišova ruka moci Agrofert nadále řídit. Nebo na skutečnost, že vlastní i jiné společnosti (či v nich má významný podíl), přičemž některé též pobírají finance z veřejných zdrojů.
Nicméně prezident Petr Pavel se musí pohybovat v mantinelech vymezených ústavou. Není auditor, nepřísluší mu, aby jeho úřad vydával nějaká právně závazná stanoviska ohledně „zaparkování“ Babišových firem tak, aby se premiér vyhnul střetu zájmů.
|
Proč to trvalo tak dlouho, pane Babiši? A máme čekat pokračování?
Z hlediska sestavování vlády znamenalo veřejně učiněné prohlášení jejího potenciálního předsedy, v němž nastínil hlavní parametry převodu Agrofertu do slepého fondu, dostatečné splnění prezidentova požadavku. Slepý fond se totiž v zahraničí v analogických případech používá jako sice v řadě ohledů třeba problematické, ovšem respektované řešení.
Pokud ale konkrétní provedení zmíněného úmyslu nakonec nenaplní literu příslušných zákonů a nastane tudíž protiprávní stav, budou ho případně řešit soudy nebo jiné adekvátní orgány, nikoliv prezident republiky. Možná se tedy dočkáme ještě kdovíjakých právních tahanic, prezidentovi však nepůjde vytknout, že by Andreje Babiše jmenoval takříkajíc naslepo, aniž by vzal v potaz závažné problémy, které po jeho jmenování mohou vyrašit.
|
Babiš splnil dohodu, jmenuji ho v úterý, řekl Pavel. Reakce politiků jsou smíšené
Celá situace ale vyvolává rovněž obecnější otázky. Jak postoj Petra Pavla, jenž Andreje Babiše evidentně k čemusi dotlačil, ovlivní další sestavování vlády v budoucnu, i v podání jiných prezidentů?
A za druhé, jak vlastně hodnotit osobu Andreje Babiše, respektive její motivace? Zejména jeho odpůrci považují Babišovo angažmá v politice za ryze účelovou záležitost vedenou snahou o zabezpečení a rozvoj jeho byznysu. A nepřekvapivě zrovna oni nyní za slepým fondem hledají nějaký podraz, kličku, po které Andrej Babiš na všechny udělá dlouhý nos. O nic nepřijde a ještě vydělá.
Nicméně lze konstatovat, že když čelil dilematu politika, nebo Agrofert, dal přednost politice. A i pokud by si pomocí různých kliček dokázal nad svým koncernem ponechat kontrolu, neučinil snadné rozhodnutí. Ostatně, kdyby jednoznačně preferoval svůj byznys, nastrčí do premiérského křesla Karla Havlíčka a bude vládu i Agrofert řídit souběžně z Průhonic. V Polsku se podobné pozici, kdy vládu fakticky řídí stranický šéf (ne nutně podnikatel nebo oligarcha) po partajní linii, kdežto funkci jejího předsedy zastává nějaká méně důležitá osoba, říká premiér bez portfeje. A za jejího ukázkového nositele nutno jmenovat Jarosława Kaczyńského.
A použil ji rovněž Babišův byznysový litevský kolega Ramūnas Karbauskis, majitel firmy Agrokoncernas. Před lety ovládl již existující politickou stranu, Litevský svaz rolníků a zelených, jež se po úspěchu v parlamentních volbách 2016 stala hlavní silou nastávající vládní koalice. Karbauskis však zůstal sedět jen v křesle poslance (a ve své firmě), za premiéra prosadil někoho jiného, konkrétně bývalého policistu a ex ministra vnitra Sauliuse Skvernelise, zhruba řečeno, takového litevského Roberta Šlachtu. Patrně se chtěl vyhnout problémům se střetem zájmů, byť, přiznám se, jeho motivy jsem blíže nezkoumal. Z hlediska maximalizace byznysových či byznysově-politických benefitů ale asi šlo o téměř ideální řešení.
Andrej Babiš však preferuje premiérské křeslo i za cenu jistých, možná značných obětí. O čem to vypovídá? O skutečnosti, známé z řady jiných případů, že politika je jednoduše droga, krutá milenka, jež člověka prostě chytí pod krkem a už nepustí. Andrej Babiš se tak již dávno proměnil v kariérního politika, který má své priority či měřítka úspěchu pevně usazené v království politiky a veřejného života, nikoliv v byznysu. Což není nějaké morální plus, jen konstatování faktu.
|
Za to, že Babiš vyřešil svůj střet zájmů, můžeme poděkovat Evropské unii
Pokud jeho skutečné konkrétní řešení střetu zájmů nepotvrdí obavy současných kritiků, prezident Pavel nepochybně posílí. Zvláště jestli se mu navíc podaří opravdu zabouchnout ministerskou bránu před nosem Filipa Turka. A zabouchne-li ji tím způsobem, že ho prostě odmítne jmenovat, byť ho Andrej Babiš přinese na seznamu, vytvoří další významný precedent. Příští dny tak mohou být ještě hodně zajímavé.