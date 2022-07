Rusko totiž stále nebude mít k dispozici turbínu do plynovodní kompresní stanice Portovaja. Výrobce a „servisák“ turbíny, firma Siemens Energy Canada, teprve o uplynulém víkendu zařízení odeslal z revizní kontroly přes Německo do Ruska. Tam by turbína měla dorazit tuto neděli. Další čtyři dny může trvat její „nahození“ do běžného provozu.