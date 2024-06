Sliby chyby aneb Vybírání českého eurokomisaře. Nerudová, Síkela, nebo někdo úplně jiný?

Tyto strany se ale od té doby rozešly, ne úplně v dobrém, a přou se o to, kdo má nyní právo kandidáta na eurokomisaře, kterého musí jmenovat vláda, navrhnout. Vzhledem k tomu, že Piráti v eurovolbách ztratili dvě místa ze tří, logicky mají teď větší šanci Starostové. Uznávají to ostatně i někteří piráti.

Má to ale háček. Představitelé hnutí STAN se už před volbami tak chvástali, jakého dosáhnou výsledku, že nyní i posílení STAN se zdá být trapným neúspěchem. Navíc Starostové prohlašovali, že by chtěli za eurokomisařku svoji novou europoslankyni Danuši Nerudovou. Ovšem ta není nějakou významnou političkou na vysoké úrovni ani nemá evropské zkušenosti, které by jí umožnily získat důležitý resort v Komisi. Kandidatura na prezidentku se v tomhle doopravdy nepočítá.

Zřejmě to nakonec dopadne tak, že buď Nerudovou neschválí vláda, nebo Starostům koaliční partneři doporučí, aby její nominaci sami nakonec z nějakého důvodu stáhli. Pak možná zkusí STAN nominovat svého ministra průmyslu Jozefa Síkelu, ale nakonec nejspíš vláda schválí někoho jiného. Někoho, kdo bude spojen spíš s ODS a STAN ho skousne. Slib o nominaci bude splněn tak nějak formálně a zbytek se zdůvodní tím, že zkrátka rozhodli voliči.