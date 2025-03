Expanze slintavky a kulhavky může zvýšit ceny některých potravin. Důležité je nepanikařit

Aktuálně ale zatím riziko nějakého zásadního zdražení nehrozí, také proto, že zatím je zasaženo jen několik chovů představujících řádově procenta z počtů chovaných zvířat. To se ale může změnit. Virus slintavky a kulhavky se totiž dokáže šířit vzduchem, a to na vzdálenost až několika desítek kilometrů, a není proto v zásadě v lidských možnostech jeho šíření stoprocentně zabránit.

Polemika o tom, zdali jsou opatření Státní veterinární správy nebo kontroly (zejména) nákladních aut ze zemí výskytu nemoci (Maďarsko a Slovensko), je proto trochu akademická – vždy lze sice udělat více (například kontrolovat všechna vozidla), vzduch nebo oblečení lidí přesouvajících se z místa na místo ale lze kontrolovat těžko.

Obecně lze tedy konstatovat, že stávající preventivní opatření jsou přiměřená, a veřejnost včetně chovatelů zvířat může jen doufat, že do tuzemských chovů nemoc nepronikne, případně že zasáhne jen menší počet menších podniků. Faktem je, že v Česku se v minulosti tato nemoc téměř nevyskytovala.

Vrchol odbytové sezony

V případě, že se slintavka a kulhavka v chovech prokáže, dochází totiž k likvidaci zvířat, což v praxi znamená pokles nabídky příslušných komodit na trhu a následně tlak na růst jejich cen. V období před Velikonocemi by to byl navíc velký problém pro chovatele ovcí a koz, pro něž to znamená vrchol odbytové sezony, neboť právě kůzlečí a jehněčí maso je (a zejména v minulosti bylo) tradičním velikonočním pokrmem.

Ekonomickým problémům spojeným s utracením zvířat by ale samozřejmě čelili i chovatelé skotu a prasat, přestože by jim za utracení zvířat náležela ze zákona povinná finanční kompenzace. Ta ale veškeré ztráty spojené s likvidací stád nenahradí.

Dobrou zprávou je, že vir není přenosný na člověka, člověk ale může být jejím přenašečem. Ani konzumace masa a mléka z infikovaných zvířat by neměla představovat pro člověka riziko, pokud jsou ovšem suroviny tepelně opracovány, tedy vystaveny teplotám nad 60 (jiné údaje uvádí nad 70) stupňů Celsia.

Slintavka a kulhavka se ale může také šířit kontaktem mezi zvířaty, takže jednou z možných prevencí se může zdát omezení koncentrace chovů a například skot vyhnat na pastvu. Tam ale zase hrozí vyšší riziko kontaktu zvířat s prostředím, v němž se viry vyskytují, takže úspěšná prevence rizik je docela oříšek.

Pozitivní roli by ale mohlo sehrát počasí – viry obecně totiž likviduje nebo výrazně oslabuje ultrafialové záření, takže pokud bude déle a intenzivněji svítit sluníčko, riziko šíření slintavky a kulhavky by mělo klesnout. A vzhledem k tomu, že se virus šíří vzduchem, svou roli bude hrát také intenzita a směr větru.

Hlavně nepropadnout nákupní panice

Potenciální dopady do cen potravin nelze v tuto chvíli odhadnout, obecně je tak možné jen konstatovat, že čím více chovů bude zasaženo a více zvířat utraceno, tím více by mohly ceny růst. Záleží ale také na tom, ve kterých zemích se nemoc vyskytne a jakou roli tyto země hrají v zahraničním obchodu.

Česká republika je například výrazně přebytková v produkci skotu a také mléka, a pokud by se nemoc vyskytla v chovech v Česku, mohlo by omezení exportu způsobit hromadění přebytkové suroviny na trhu, a ve výsledku naopak pokles cen. Vepřové ale musí ČR z více než poloviny své spotřeby dovážet, a vzhledem k tomu, že ceny vepřového (ale také hovězího) u nás patří k nejnižším v rámci EU, byly by vyšší dovozy k nám ze zemí bez výskytu nemoci důvodem k růstu cen.

Budoucí vývoj cen masa nebo mléka tak bude ovlivňovat několik protichůdných faktorů, ve hře je navíc i částečný útlum živočišné produkce v rámci celé EU, který by mohlo šíření slintavky a kulhavky dále prohloubit. Asi nejdůležitější je tak v současné době nepropadat nákupní panice. Pokud by se taková panika potkala s větší expanzí viru slintavky a kulhavky a následným vybíjením chovů, mohly by ceny růst klidně o více než 10 procent. Aktuálně k tomu ale není zásadní důvod, byť ceny, momentálně ale spíše z administrativních a legislativních důvodů, mírně rostou, a i nadále mírně porostou.