Politické dynastie v Bílém domě. Vrátí se Obamovi?

Možná, že je na čase, abychom do závorky za tento výběr začali doplňovat také Obamovi.

Kam jdou zoufalí demokraté pro radu, když jejich kandidát Joe Biden utrpí katastrofální porážku v prezidentské debatě? K bývalému prezidentovi Baracku Obamovi. O kom mluví jako o ideálním náhradníkovi za slábnoucího Bidena? O jeho manželce Michelle Obamové.

Zvednou Obamovi tuhle hozenou rukavici a přetaví ji v politickou realitu? Nechá se Michelle přemluvit a vstoupí do volebního kolbiště i přesto, že celoživotně tvrdí, že politiku nesnáší? Šance na úspěch by jistě měla – už jenom proto, že je černošská žena nevyjasněných politických názorů, což by jí rázem zajistilo podporu americké levice.

Nechá se Obama zlákat a zkusí v budoucnosti štěstí ve třetím pokusu o Bílý dům? Precedenty jsou: Ulysses S. Grant, Franklin D. Roosevelt a další. Šanci by měl možná ještě lepší než jeho manželka.