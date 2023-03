A nastupující prezident Pavel bude úřadovat z Hrzánského paláce, než bude Pražský hrad připraven. Ale nic zvláštního na tom není. Je to jen projev tradice, kterou založil TGM, když se jako prezident usídlil na hradě českých králů.

I králové zažívali podivnosti. Proč se Karel IV. nenarodil na Hradě, ale v měšťanském domě na Starém Městě? Inu proto, že Hrad byl po požáru neobyvatelný. Ferdinand Dobrotivý, rakouský císař a poslední korunovaný český král, zase strávil na Hradě zbytek života po své abdikaci v roce 1848. Chodíval potom po městě, dětem dával bonbony a chudým almužny.

Takové střídání hlav státu už nezažijeme. Teď Hrad osiří jen krátce kvůli přípravným pracím. A chtějí-li ho lidé z Pavlova týmu zkontrolovat i na odposlechy, člověk si řekne: Koho by tam v poslední dekádě odposlouchávali? Kdo zajímavý tam chodil? To v 90. letech bychom se dozvěděli věci.

Ale teď vážně. Vrátí-li se doba, kdy se na Hradě vyskytují lidé, jejichž názory či argumenty stojí za to slyšet, bude to silné plus.