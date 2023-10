Na Slovensko s (namátkovou) kontrolou. Slouží vše jen jako nácvik?

Není to naschvál. Je to spíš zoufalý pokus, jak omezit nelegální masovou migraci. Kdo říká, že je to jen kaskádový efekt, měl by vědět, že minulý týden zavedlo tyto kontroly Německo vůči nám a Polsku.

Ale ani v Německu nemá ta kaskáda počátek. Počátek je v tom, že proponenti evropského řešení si ten krok představují jako přerozdělování migrantů, ne jako brzdu na příjezdových trasách, tedy na moři. A není-li brzda, slogany typu „evropské řešení“ působí dutě.

Naproti tomu namátkové hraniční kontroly budí dojem, že se opírají aspoň o kdysi zvládnuté postupy. Leckdo si může pomyslet, že slouží jako nácvik.

Weby už nabízejí anketní otázky typu: Souhlasili byste se zavedením trvalých hraničních kontrol, kdyby to vedlo k omezení nelegální migrace? Zkuste hádat, jak asi lidé odpovídají. Trefíte se hned napoprvé.