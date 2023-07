Reformátoři bez nadšení. Ještě nikdy jsme neměli vládu s tak malou sebedůvěrou

Koalice se oficiálně kasá, že „snížila daňové zatížení daňových poplatníků zhruba o třicet miliard“, opozice tvrdí, že balíček se promítne do rodinných rozpočtů ztrátou desítek tisíc korun ročně.

Tohle si jednoduše vyřeší každý z nás podle svých příjmů, životní úrovně i mentálního nastavení. Mohu-li si dovolit nebýt hmotař, pak by mne mohla konsolidace veřejných výdajů i těšit. Ale co když tenhle balíček veřejné finance nijak neovlivní? Nebylo by to poprvé, kdy Fialův kabinet něco sliboval a výsledek byl opačný. A ruku na srdce, ekonomika není parádní disciplínou téhle vlády.

V polistopadové historii nás několik garnitur přesvědčovalo o tom, že si máme utáhnout opasky ve jménu lepšího příštího, v zájmu potomků či jen v zájmu nějaké ideologie. Dosud však žádná taková nepředstupovala před voliče s tak malou sebedůvěrou. Vládní koalice sama svým receptům moc nevěří.