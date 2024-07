Úřad pro dohled nad historií? Už představa, že je vláda spojena s výkladem dějin, zavání

Nemáme se prý bát, není to úřad potlačující svobodu bádání, jen úřad na podporu těch správných narativů. Rada se prý postará o potřebné instituce tím, že bude rozdělovat peníze. Spravedlivě, jak jinak, vždyť v téhle radě budou mimo jiné vládní zástupci a ti přece nejlépe vědí, co je pravda a co lež.

Proč se resort školství nemohl vyjádřit?

Terčem vládní kritiky je školství, které prý učí nejnovější historii špatně či ledabyle. To je možné, ale proč se tedy k návrhu nemohl resort vyjádřit?

Už sama představa, že vláda je spojena s nějakým výkladem dějin, zavání, historiografie neustále přepisuje dějiny a zásahy státu mají smysl jen ve výjimečných případech. Asi by nebylo od věci, kdyby o penězích pro paměťové instituce rozhodovali odborníci, a ne politici. To je ovšem bláhová představa, nebo znáte politika, který se dobrovolně vzdá vlivu na cokoli?