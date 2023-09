Má česká reprezentace vstřícně jednat s mužem ztělesňujícím klientelismus, mafiánství, národovectví – prostě to špatné na Slovensku?

Působilo to divně, jako bychom se sami podíleli na něčem nekalém. Ale s odstupem i tehdejší kritici začali uznávat, že to bylo dobré řešení. Nyní jako bychom se do té atmosféry vraceli.