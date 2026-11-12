Výnos desetiletého českého státního dluhopisu stál 9. listopadu na 5,10 procenta, slovenský na 4,20 procenta. Před rokem byl český výnos zhruba o 0,6 bodu a slovenský o 0,8 bodu níž, rozdíl mezi nimi se ale drží kolem jednoho procentního bodu. Podle všeho, co obvykle určuje cenu státního dluhu, by přitom mělo být pořadí opačné. Proč tomu tak je?
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Výnos desetiletého dluhopisu je zjednodušeně řečeno očekávaný průměr krátkodobých sazeb na deset let dopředu plus přirážka za riziko. Krátkodobé sazby určuje centrální banka. Pro Česko je to ČNB, která dvoutýdenní repo sazbu 5. listopadu zvýšila o čtvrt bodu na 4 procenta.
Podle nové prognózy ČNB inflace příští rok zrychlí na 3,2 procenta. Na dluhopisy to však výrazněji nedolehlo: výnos desetiletého českého dluhopisu za poslední měsíc klesl zhruba o 0,2 bodu, podobně jako v Evropě, kde trhy uklidnil pokles cen ropy.
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Pro Slovensko je to Evropská centrální banka s depozitní sazbou 2,50 procenta. Rozdíl 1,5 procentního bodu se promítá také do rozdílu dlouhodobých sazeb. Platí to i nyní, kdy ECB kvůli energetickému šoku sazby zvyšuje: v červnu a v září vždy o čtvrt bodu. Na konci října je sice ponechala beze změny, jenže inflace v eurozóně v říjnu podle předběžného odhadu vystoupala na 4 procenta a trhy přisuzují dalšímu zvýšení v prosinci zhruba dvoutřetinovou pravděpodobnost. I zpřísňující ECB je pořád levnější než ČNB.
Koruna jako riziko navíc
Druhý důvod leží na straně věřitelů. Pro německý penzijní fond či francouzskou pojišťovnu je slovenský dluhopis aktivum v domácí měně. Korunový dluhopis pro ně znamená kurzové riziko, které si buď za poplatek zajistí, či za něj chtějí vyšší výnos. Proč tomu tak je, se dá rozdělit na tři faktory.
Dělicí čára nevede mezi zadluženými a šetrnými, ale mezi eurem a vlastní měnou.
1/ Jiná liga investorů: Slovenské dluhopisy patří do eurových dluhopisových indexů, podle nichž investují velké fondy, a mají tak zajištěnou poptávku. Korunové dluhopisy analytici řadí do portfolií rozvíjejících se trhů (emerging markets), kde se s nimi zachází jako s rizikovějším zbožím.
2/ Menší rybník: Zahraniční investoři drží zhruba čtvrtinu českých státních dluhopisů, největším držitelem jsou domácí banky. Menší a méně likvidní trh si říká o vyšší přirážku.
3/ Záchranná síť: Slovenské dluhopisy mohou banky použít jako zástavu u Eurosystému. Navíc je tu nástroj ECB na ochranu transmise měnové politiky (Transmission Protection Instrument, TPI), který má bránit neopodstatněnému růstu výnosů jednotlivých členských zemí – pokud dodržují rozpočtová pravidla.
Euro ale není bianco šek. Uvnitř eurozóny trhy rozpočtové hříchy dál trestají, jen v menším měřítku. Slovensko si půjčuje zhruba o 0,95 bodu dráž než Německo, které slouží jako měřítko bezpečnosti. Rakousko jen o 0,23 bodu, přestože jeho dluh přesahuje 83 % HDP. Slovenský schodek byl loni vyšší než rakouský i německý a agentury Slovensku postupně snížily rating, S&P aktuálně na A a Moody’s na A3.
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Nejlépe „eurový efekt“ ukazuje Chorvatsko, které platí eurem od roku 2023. S ratingem A od S&P, o dva stupně horším než český, si na deset let půjčuje za 3,85 procenta. To je zhruba o 1,25 bodu levněji než Praha.
Dělicí čára ve střední Evropě nevede mezi zadluženými a šetrnými, ale mezi eurem a vlastní měnou. Všechny tři země mimo eurozónu platí víc než kterákoli srovnávaná země s eurem, a to bez ohledu na výši dluhu.
Polsko má nejdražší dluh v regionu. Loni hospodařilo se schodkem 7,3 procenta HDP, druhým nejvyšším v EU, a jeho dluh dle evropské metodiky poprvé v historii překročil 60 % HDP. Úroky už Varšavu v roce 2025 stály zhruba 2,5 procenta HDP. Maďarsko ukazuje, jak rychle trh umí přecenit politiku. Po dubnových volbách, v nichž Viktor Orbán prohrál se stranou Tisza Pétera Magyara, výnosy prudce klesly. Dnes jsou zhruba o 1,5 bodu níž než před rokem, ačkoli má Maďarsko nejvyšší dluh v regionu. Investoři sázejí i na to, že se Budapešť přiblíží euru – Magyar jeho přijetí připustil.
Německo není ostrovem klidu. Výnos jeho desetiletých dluhopisů se v září a říjnu držel kolem 3,5 procenta, nejvýš zhruba za 15 let. Mohl za to globální výprodej dluhopisů, který živí drahá energie a rekordní emise vlád i technologických firem financujících investice do umělé inteligence. Začátkem listopadu výnos klesl zhruba na 3,25 procenta, když zlevnila ropa a investoři při výprodeji technologických akcií hledali bezpečí.
Na obsluhu státního dluhu dá stát letos podle ministerstva financí kolem 110 miliard korun, loni to bylo 98,1 miliardy. Státní dluh na konci června dosáhl rekordních 3,727 bilionu korun, tedy zhruba 342 tisíc korun na obyvatele. Do konce roku má vystoupat téměř ke čtyřem bilionům.
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Při dnešním rozdílu výnosů stojí každých sto miliard, které si stát půjčí na deset let, zhruba o 900 milionů korun ročně víc, než kdyby si půjčoval za slovenských podmínek. Za dobu splatnosti by to hypoteticky bylo asi 9 miliard. Průměrná splatnost českého dluhu je 6,3 roku, takže dnešní sazby se do rozpočtu propisují postupně – a budou ho zatěžovat ještě dlouho.
Část těchto vyšších nákladů souvisí s vlastní měnou a samostatnou měnovou politikou. Pro veřejné finance to znamená méně prostoru pro jiné rozpočtové priority, například investice do vědy, vzdělání, zdravotnictví nebo sociálních služeb.
Autorka je ekonomka, členka představenstva Capital Markets