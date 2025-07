Otočil Fico, nebo Komise? Všimněme si, že slovenský premiér nekývl Fialovi, ale Unii ano

Proč Fico změnil názor? Proč ve čtvrtek sdělil, že Slovensko unijní balíček sankcí podpoří? O tom se spekuluje z různých úhlů.

Kdo chce s vlky žít…

Prý proto, že řádné záruky od EU nakonec dostal. Ehm… Podle agentur záruky obsahují třeba toto: řešení přeshraničních poplatků v ropném a plynárenském sektoru, spolupráce Evropské komise se Slovenskem na posílení energetické bezpečnosti, na snížení cen elektřiny a plynu… Jsou to spíš abstraktní sliby. To že by Fica přesvědčilo? To by ho přimělo, aby „ztratil tvář“?

Pak je varianta, že EU Ficovi slíbila něco mimo zmíněné body. Což se veřejně neví. Zato se ví, že i EU riskuje „ztrátu tváře“. Kdyby 18. balík protiruských sankcí neprošel, Unie by působila jako neakceschopná parta. Navíc v době, kdy Donald Trump vyrukoval na Rusko s ultimátem v podobě celní hrozby. Nebude-li do 50 dnů hotová dohoda o ukončení války na Ukrajině, Spojené státy nasadí cla až 100 procent Rusku i zemím, jež s ním obchodují. I proto EU potřebuje ukázat, že za USA nezaostává.

Jisté ovšem je, že EU musela Fica k souhlasu něčím přesvědčit. Vždyť ještě ve čtvrtek mluvil o „imbecilním návrhu Evropské komise zastavit po 1. lednu 2028 jakékoliv dodávky ruského plynu“. Proč EU urážel, když už věděl, že se s ní dohodne?

Možná i proto, aby mohl týž den říci: „Kdo chce s vlky žít, musí s nimi výt. Prostě musíme při zachování našich pozic v EU přežít toto černé období této mezinárodní organizace, kterou považujeme za náš životní prostor.“ Zní to drsně, spíš trumpovsky. Ale zároveň jasně sděluje: EU je organizace, kterou považujeme za náš životní prostor, ač se nám její současná politika nelíbí. To je výpověď o tom, zda se chce Ficovo Slovensko vázat na Západ, nebo na Východ.

Přistoupí Fiala na společná zasedání vlád?

A pak je tu ještě jeden moment, který nevzbudil pozornost, ale může hrát svou roli.

Před týdnem poslal Petr Fiala slovenskému premiérovi osobní dopis. V něm ho přesvědčoval, aby blokování unijního balíčku protiruských sankcí ukončil. Fico odpověděl rázně: Slovensko je demokratická a suverénní země. Zajištění dodávek plynu je její národně-státní zájem, tudíž není o čem debatovat. K tomu připojil doušku: nejlepší odpovědí na zbytečnou nervozitu by bylo společné zasedání slovenské a české vlády. A to je přece akce, jejíž tradici právě premiér Fiala přerušil. Na politiku EU Fico sice nadává, ale sankce nakonec podpořil.

I volič Petra Fialy a kritik Roberta Fica tu může uznat jednu věc. Fico, ať už plánovaně či jen shodou okolností, tu předvedl, jak českého premiéra s jeho dopisem „odpálkovat“ a s EU se v téže věci naopak dohodnout. Ten muž má politický talent a instinkt, jaký samotné titulky „Fico náhle otočil“ nevysvětlí.