Tento úkol, který se už zdál být jednou provždy vyřešen, se mu tento týden vrátil na stůl. Řekněme si parafrází pohádky, co se událo.
Tři prasátka, což ví každý, kdo byl kdy dítětem, musela reagovat na hrozbu jménem vlk. A jak víme, nakonec se zachránila i ta nedůvtipná, která původně spoléhala na méně kvalitní stavební materiály. Poslanci (nejen slovenského parlamentu) nečelí šelmám, ale hrozbě zapomnění. A tak někteří chodí od domu k domu, dokud nenabydou pocitu, že je „nesežere“.
V tomto volebním období toho s tímto cílem asi nejvíc nachodil Roman Malatinec. Do parlamentu se v roce 2023 dostal na kandidátce strany Hlas. O rok později odešel k tehdy rebelující trojici ze Strany venkova, která se do sněmovny dostala na kandidátce další z partají vládní koalice – Slovenské národní strany. Teď, krátce po krajských volbách, v nichž nenaplnil svou ambici stát se hejtmanem, oznámil další změnu dresu. Nově bude nastupovat za subjekt jménem Taraba – Rozvoj Slovenska.
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Ficovi utíká další poslanec. Vláda zřejmě přišla o většinu v parlamentu
Že ten nenajdete na výsledkové listině voleb 2023? Nevadí, v parlamentu je realitou. Otázka je, kdo jsou jeho rodiče.
Cena za zdání stability
Podle premiéra Fica jsou viníky juniorní partneři jeho Směru, ti neudrželi svoje ovečky pohromadě. Jeho strana je prý pevná jako kámen, zatímco koaliční partneři nezvládli sestavování svých kandidátek. Čísla jsou na Ficově straně - Malatinec není jediný, kdo odešel z původně 27členného klubu Hlasu. A aby SNS zachránila holou existenci svého klubu, musela si předloni půjčit na hostování jednoho zákonodárce ze Směru.
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Fico chce i po ztrátě většiny v parlamentu volby v řádném termínu. Viní své partnery
Ficovi koaliční partneři se ale k porodu Tarabovy strany na půdě parlamentu ani k vynucenému vstupu Rudolfa Huliaka (původně klub SNS) a Samuela Migaľa (původně Hlas) do vlády nehlásí. Předseda SNS Andrej Danko, který tvrdí, že za oba zmiňované nese odpovědnost Směr, se chová tak trochu jako postava z vtipu, která zabila své rodiče a před soudem teď brečí, že je sirotek. Vždyť nejnovější drolení většiny začalo odvoláním ministra životního prostředí Tomáše Taraby (původně nominant SNS), které si vynutil právě Danko, a vyvrcholilo Malatincovým kouskem, po němž jsou poměry sil v parlamentu 75:75.
Celé to má rozměry tragikomedie. Aby si ale u ní Slováci mohli pobrečet i se zasmát, vysolí za tuto produkci nemalé peníze, upozorňuje samozřejmě především opozice a mluví o nakupování hlasů. Praxi s přetahováním poslanců motivovaných oficiálně hodnotami, kterou známe i z jiných zemí, vylepšilo dnešní Slovensko angažováním potížistů přímo v rolích ministrů. Jenomže kdyby to technolog moci Fico neudělal, z původní 79 poslanců čítající většiny by dnes už zbyla menšina a Dankově SNS s jejími tříprocentními preferencemi oči pro pláč.
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Přežije Fico příští volby? A zamíchá slovenskou politikou nová strana opřená o starosty?
Určitě by se našel nějaký koumák, který by dokázal přijít s hausnumery, dokazujícími, co (by) bylo z hlediska dlouhodobých zájmů Slovenska dražší. Jestli předčasné volby, anebo nastavovaná kaše v podobě neustále přestavované koalice i vlády. Fico je přesvědčen o tom, že jeho kabinet Slovensku prospívá, už jen proto, že udržuje zdání jakési stability opírající se o parlamentní většinu. Tu jeho předchůdci během své vlády neudrželi. Dnešní opozice, jejíž součástí jsou dědici minulé vládní sestavy, je naopak přesvědčena o tom, že každý další den s Ficem v čele zemi devastuje.
Ficova mentální většina
Zatím nikdo neví, s jakým tahem teď Fico přijde, málokdo by si ale vsadil na předčasné volby, po kterých volá opozice. Premiér tvrdí, že celý svůj čtyřletý mandát dotáhne do konce (zjevně i za cenu, že v posledním roce v parlamentu nic neprosadí, čehož viníky už sám označil). V zájmu toho udělá jistě všechno už jen proto, že mu to před volbami zvýší kredit. Ze svých čtyř premiérských období nedosloužil jen to třetí, kdy se musel poroučet po vraždě novináře Jána Kuciaka a následném tlaku veřejnosti.
Uhry
Gabriel Sedlák vás v rubrice Uhry zve nejen do regionů, jež kdysi tvořily Uhersko, které je společným dědictvím zejména Maďarů, Slováků, Němců a Židů, ale i do širšího okolí. A v neposlední řadě se věnuje i uhrům s malým „u“, tedy různým chybám na kráse tamních společností.
Šance Ficovi dává i mentální nastavení jeho původní většiny, která navzdory sporům a přeběhlíkům pomohla prosadit zájmy té části společnosti, kterou reprezentuje. Počínaje ústavními změnami, jimiž dala najevo, kdo v zemi vyhrává kulturní války, přes ekonomická a bezpečnostní opatření kabinetu až po nedávné schválení rozpočtu na příští rok.
Reprezentaci té druhé části společnosti nezbývá než sledovat, jak se i nadále vládě nedaří ekonomická konsolidace a jak se Slovensku vzdalují sousedé svou životní úrovní, a přát si, aby to za rok ve volbách prospělo jim. Protože kritickým postojem k ruské válce na Ukrajině a odmítáním ruských hokejistů na evropských ledech nebo vstřícností k požadavkům sexuálních menšin k sobě voliče dnešních vládních sil neodlákají.