Slovenská hymna je obětí kulturní války. Kvůli kontroverzní ministryni, nebo samotnému provedení?

Rozhodně hraje důležitou roli fakt, že za změnou hymny stojí ministryně kultury, která proslula zejména čistkami v národních institucích a která místo odbornosti a kompetence vyžaduje poslušnost. Je vlastně pochopitelné, že se všechno, co tahle paní vymyslí, setká s odporem „kulturní fronty“.

Změnit hymnu a se zlou se nepotázat se nepovede každému

Změnit nahrávku hymny se u nás povedlo premiérovi Mirkovi Topolánkovi v roce 2008, za novou verzí stáli kromě České filharmonie a dirigenta Jiřího Bělohlávka ještě zpěváci Kateřina Kněžíková a Adam Plachetka. Tuhle verzi veřejnost přijala. Když se ale pokusil v roce 2018 o novou verzi předseda olympijského výboru Jiří Kejval, se zlou se potázal. Skladatel Miloš Bok, který „svou“ hymnu chtěl mít bojovnější, ji pro potřeby sportovců také prodloužil, „aby si ji sportovci užili“. Nakonec z toho byla jen Kejvalova ostuda.

Spravedlivě je nutno poznamenat, že Bokův Kde domov můj byl mnohem pompéznější, přepjatější, a dalo by se říci hysteričtější, než Rózsovo Nad Tatrou sa blýska. Ale znovu zdůrazněme, že je to především otázka preferencí posluchačů.

Měnit státní hymnu je vždy ošidné, svou roli hraje konzervatismus publika či touha mít hymnu, která třeba vyhovuje převládající představě o tom, co je „moderní“, „důstojné“, případně „trendy“. Představa, že hymna musí znít pořád stejně, nedává mnoho smyslu, stejně jako nápad nechat o ní rozhodovat třeba v referendu. Nikdy nebudou spokojeni všichni.

Pokud se povedlo, jako třeba premiéru Topolánkovi, oslovit umělce s nepochybným renomé a vše proběhlo bez kontroverzí, můžeme mluvit i o štěstí. Představte si třeba na chvilku, že by inicioval změnu hymny Andrej Babiš? To by bylo řevu a zlé krve. Myslíte, že by si ji naše „kulturní fronta“ poslechla nepředpojatě?

Slovensko má novou hymnu. Pokud cítí sami Slováci, že jim nevyhovuje, může ji každá nová vláda změnit. Je ale opravdu tak podstatné, že slyšíme na konci fujaru, nebo že není rozumět zpívanému textu? Slovákům bychom neměli přát, aby se hymna stala výrazem trucu momentální vlády. Nezaslouží si to Slovensko ani jeho hymna.