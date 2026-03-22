Případ Anny Kolesárové aneb Když se z oběti sexuálního násilí stane reklamní plakát panenství

Pro českého čtenáře je dobré připomenout, že na Slovensku nejde o okrajově známou historickou postavu. Katolická církev ji později prohlásila za blahoslavenou jako „mučednici čistoty“ a v části slovenského katolického prostředí se z ní stal výrazný symbol čistoty, statečnosti a mravní integrity. Její příběh tam tedy nežije jen jako vzpomínka na válečnou tragédii, ale jako aktivní součást náboženského a kulturního jazyka.
Když už nejde jen o historii
Právě v tom je jeho síla i problematičnost. Z konkrétní historické tragédie se postupně stal morální archetyp, skrze který se komunikuje určitá představa o ženství, ctnosti, sexualitě a oběti. Jinými slovy: nejde už jen o to, co se stalo jedné dívce v roce 1944, ale o to, jak je její příběh používán v dnešních debatách o ženské autonomii, sexualitě, interrupcích a roli žen ve společnosti.
Z pohledu mediálních a komunikačních studií je to pozoruhodný mechanismus. Některé historické příběhy zůstávají uzavřené v paměti. Jiné se opakovaně vracejí do veřejného prostoru a fungují jako symbolické argumenty v přítomnosti.
Přesně to se stalo i s Annou Kolesárovou. Na Slovensku se její příběh objevuje v debatách o čistotě, vztazích, ženské roli i sexuální morálce. Pro jedny je svědectvím integrity, pro druhé problematickým modelem, který z oběti sexuálního násilí dělá disciplinující morální symbol.
A právě proto je ten příběh zajímavý i v českém kontextu. V roce 2022 se u nás vedla ostrá debata o pomoci znásilněným Ukrajinkám. Hnutí Pro život tehdy místo postkoitální antikoncepce zmiňovalo houkadla, pepřové spreje či paralyzéry, což vyvolalo silnou kritiku a celá polemika vstoupila do veřejného prostoru jako takzvaná houkadlová aféra.
Do této debaty vstoupil i kardinál Dominik Duka, který připomněl právě Annu Kolesárovou jako vzor statečnosti a odporu vůči agresorovi. Ve chvíli, kdy je šestnáctiletá dívka zastřelená při hrozbě znásilnění nabízena jako model pro současnou debatu o pomoci obětem sexuálního násilí, už nejde jen o historii. Její příběh začíná žít novým životem.
Normativní jazyk ženské role
To všechno by ještě bylo možné vnímat jako součást legitimní náboženské tradice, kdyby se kolem tohoto příběhu nevytvářel zároveň normativní jazyk ženské role. Právě ten je z dnešního pohledu nejproblematičtější. V některých katolických interpretacích se ženská čistota stává nejen ctností, ale téměř nástrojem společenské regulace: žena má určovat hranice, chránit morálku, kultivovat muže a nést tíhu symbolické odpovědnosti za sexualitu společnosti.
A na závěr mi připadá důležité říct i tohle: modernější a citlivější čtení by mělo Annu Kolesárovou vidět především jako oběť sexuálního násilí a člověka s integritou, ne jako reklamní plakát panenství. Právě proto je třeba s tímto příběhem zacházet opatrně: ne jako s jednoduchým morálním symbolem, ale jako s tragickou lidskou zkušeností, která si zaslouží víc než ideologické zkratky.