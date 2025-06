Duchovní bez pozvání? Na Slovensku od července realita i v nemocnicích

Co se vlastně schválilo? Že duchovní osoba může vstoupit do nemocnice – na jakékoli oddělení, včetně gynekologie nebo pediatrie – bez pozvání pacienta. Bez ohledu na to, zda si její přítomnost někdo přeje. Bez ohledu na přání rodičů dítěte. A bez záruky, že nejde jen o samozvaného „duchovního“, protože zákon nevyžaduje, aby šlo o zástupce registrované církve.

Z pohledu ochrany autonomie jednotlivce v rozhodování o vlastním těle je důležité, aby se zdravotní politika i praxe vyhýbaly tlakům a manipulaci, a místo toho podporovaly informovanou volbu, respekt a rovné zacházení.

Upevnění nároku institucí

K duchovnímu rozhovoru ve chvíli krize má mít pacient právo, ale nikdy by neměl být vystaven nevyžádané duchovní přítomnosti. Zákon nechrání pacienta. Chrání instituci – ať už církevní, nebo pseudonáboženskou. Otvírá prostor pro zneužití, ať už ideologické, nebo mocenské.

Z hlediska strategické komunikace je tento krok mimořádně výmluvný. O duchovní péči se mluví jako o „právu věřících“, ale reálně se pacientova vůle obchází. Do popředí se nedostává ten, kdo nese křehkost a zranitelnost – ale ten, kdo má institucionální titul a moc přístup získat. A to i tam, kde se řeší nejintimnější rozhodnutí.

Zákon neobsahuje žádnou ochrannou klauzuli, žádné „pokud si pacient přeje“. Ani zmínku o respektu k soukromí nebo o právu nebýt konfrontován s duchovní autoritou. Pomíjí přitom základní etické standardy zdravotní péče, které chrání autonomii a soukromí pacientů. A v zemi, která má vlastní historii přehlížení obětí z řad žen i dětí v církevním prostředí, je obzvlášť cynické, že se zákon schvaluje ve zrychleném režimu, bez debaty, jako přílepek.

Zákony, které mění dynamiku moci ve zdravotnickém prostoru, by měly vznikat transparentně, na základě veřejné diskuse a s důrazem na pacientova práva. Tento zákon ale místo toho upevňuje nárok institucí – a relativizuje důstojnost jednotlivce.

Víra má své místo v životě i v nemocnici. Ale duchovní přítomnost nemá být garantovaným nárokem duchovního – má být svobodným rozhodnutím pacienta. A pokud se prezident Slovenské republiky rozhodne zákon vetovat, nebude to útok na víru. Bude to ochrana respektu k pacientům.