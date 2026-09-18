Když bratislavský orchestr neladí. Hlásit se k hodnotám 17. listopadu a zároveň k Husákovi nelze

Zlatá slova. Jenže základním předpokladem toho, abyste něco vlastnili nebo spoluvlastnili, je to, že se k tomu hlásíte. A to premiér Robert Fico ani většina jeho voličů nedělají.
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Nejen Evropa nevěřila vlastním očím a uším, když po srpnové smrti Ratka Mladiče Srbsko oznámilo, že tohoto haagským tribunálem odsouzeného válečného zločince pohřbí se státními poctami. Jak bylo řečeno, tak se stalo. Politici nakonec celou událost zaonačili tak, aby se srbský nacionalismus nažral a přihláška Bělehradu do EU zůstala celá. I v jiných zemích starého kontinentu se ale často odehrávají věci pro okolní svět nepochopitelné, ba skandální. Například právě na Slovensku.
Když se to stalo poprvé, bylo z toho menší pozdvižení. Ale od ledna 2024, kdy tenkrát čerstvý staronový premiér a předseda strany Směr Fico a další dva přední představitelé jeho vládní koalice položili věnce a kytici k hrobu Gustáva Husáka, jsme na Slovensku byli svědky podobných aktů opakovaně.
Bývalý československý prezident a symbol komunistické normalizace, který na rozdíl od Ratka Mladiče sice nebyl odsouzeným zločincem, zato stál v čele režimu, který náš právní řád označuje jako protiprávní, si podle Fica zaslouží úctu. Místopředseda Směru Ľuboš Blaha dokonce označil Husáka za největší osobnost slovenských dějin. Třetím z politiků, kteří se přišli poklonit památce účastníka Slovenského národního povstání, jenž za vlády své strany stihl být politickým vězněm i prvním mužem v totalitním státě, byl šéf Slovenské národní strany Andrej Danko.
Ficovo souznění s voliči
V očích národoveckých politiků mají Husákovy zásluhy na poli budování slovenské svrchovanosti (zasloužil se o federalizaci Československa) větší váhu než hodnoty jako svoboda. Do velké míry to tak nejspíš vidí i Robert Fico, kterého sametová revoluce zastihla s členskou legitimací komunistické strany v kapse. Součástí jeho životopisu je slavné konstatování, že si Listopadu 1989 ani nevšiml. Přitom tato událost pohřbila režim, který přinesl politické čistky, policejní represe, obnovení cenzury a potlačování veškerých svobod, režim, jehož architektem byl právě Gustáv Husák.
Kdyby ještě i dnes byl českým prezidentem Václav Havel, sotva by kvůli husákovskému pomatení současné slovenské politické reprezentace zatroubil ke zrušení mezivládních konzultací mezi Prahou a Bratislavou, na to byl až příliš velký pragmatik. A neudělal by to asi i proto, že tři roky po revoluci byl i prezidentem Slováků. Mohlo by ale být velmi zábavné poslouchat rozhovor člověka, který byl kdysi coby disident jedním z mnoha Husákových politických vězňů, s politiky, kteří by se na Pražský hrad dostavili s podobiznou jeho věznitele na klopě (i kdyby jen v našich bujných představách).
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Polehčující okolností pro Fica a špičky jeho Směru je fakt, že v této otázce se svými voliči souznějí. Ani ne rok starý průzkum ukázal, že zejména tento voličský segment se na předlistopadovou dobu vlády komunistů v Československu dívá růžovými brýlemi častěji než voliči jiných stran. Víc než polovina z nich (55 procent) by radši žila v bývalém režimu.
Mimochodem v pořadí druhým takto naladěným voličstvem jsou stoupenci strany Republika, odborníky označované za ultranacionalistickou až neofašistickou, s níž by Směr mohl mít teoreticky po volbách v příštím roce parlamentní většinu. Tato představa se nezamlouvá prezidentu Pellegrinimu, který právě proto nedávno veřejně rozváděl své úvahy na téma velké koalice Směru a vůči němu dnes nesmiřitelně opozičního Progresivního Slovenska.
Památka pro všechny
Pellegrini má jistě pravdu v tom, že nikdo nemá morální právo přivlastňovat si památku revoluce, která našim národům přinesla svobodu. Ta památka tady musí být pro všechny, aby se k ní kdykoli kdokoli, byť jen náhodou a ve slabší chvilce, mohl přihlásit.
Na druhou stranu by si ale i Listopad 1989 zasloužil od Fica a spol. alespoň takovou úctu, jakou oni požadují ve vztahu k Husákovi. Bez Listopadu a jeho výdobytků (jak rádi komunisti ten výraz používali) by totiž nebyli tam, kde jsou. Nebo aspoň ne všichni. Každopádně fakt, že Ficova vláda posílá Slováky 17. listopadu, tedy v den státního svátku, do práce, o takové snaze nesvědčí.
Ale víme, že by mohlo být i hůř. Politici v Praze, kterým záleží na dobrých česko-slovenských vztazích, můžou být rádi, že nálada v Bratislavě není až tak divoká, aby tamní parlament přijal zákon ve znění „Gustáv Husák se zasloužil o stát“.