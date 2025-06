Ten růst a ta naše neschopná demokracie! Fico by rád reformoval politický systém ve stylu diktátorů

Fica, jak sám řekl na videu zveřejněném na stránkách Úřadu slovenské vlády, fascinuje ekonomický výkon autoritativních a diktátorských režimů. Vyjádřil obdiv k výsledkům autoritativní vlády Uzbekistánu, který podle něj „rozvážně a moudře“ vede tamní prezident. Stejně tak je podle něj mimořádně efektivní cesta, kterou se vydal Vietnam a Čína. Tedy země, kde vládnou komunistické strany.

Podle něj proto musíme v Evropě „zreformovat náš politický systém, který je založen na svobodných a demokratických volbách, abychom byli konkurenceschopní“. Připomíná to prohlášení bývalého českého prezidenta Miloše Zemana v Číně v roce 2014 v tamní státní televizi, že tam nechce poučovat o lidských právech, ale že se tam přijel poučit, „jak zvýšit ekonomický růst a jak stabilizovat společnost.“

Co si netroufl říct ani Zeman

Fico ovšem zachází ještě dále než Zeman. Ten aspoň taktně pomlčel o změně politického systému v Evropě. Fico chce rovnou měnit politický systém. Protože čísla prý hrají ve prospěch autoritářů a diktátorů. Jenže za prvé, chceme opravdu demokracii, svobodné volby a svobodu projevu vyměnit v Evropě za ekonomický růst? Stojí něco takového za to, za risk, že je člověk vydaný kdykoliv na pospas straně či jejímu vůdci? A že nemůže svůj osud jen tak změnit, protože revoluce nepřicházejí každý den, každý rok a dokonce ani s každou generací?

Navíc ekonomický růst zemí pod vládou diktátorů či autokratů je často do velké míry iluzí. Za prvé jde většinou o rozvíjející se země, nikoliv o země rozvinuté. A z nižšího základu, jak potvrdí každý ekonom, se lépe roste. U vyspělých zemí je to těžší.

Za druhé, ekonomický růst v diktaturách se těžko posuzuje. Ano, čínská ekonomika skutečně raketově vzrostla, ale skutečně roste tak, jak nám tvrdí čínské, často zfalšované statistiky? A hlavně, je tento růst zdravý a nezastaví se, mimochodem právě kvůli tomu, že v důsledku nedostatku demokracie tam nemá nakonec nikdo nic definitivně jisté (mimochodem, půda - a to i pod stavbami - je formálně většinou ve vlastnictví státu, soukromníci a firmy mají jen užívací právo) a stát může výrazně zasáhnout do ekonomiky i života jednotlivce?

A konečně za třetí, nebyl by tento rozvoj rychlejší bez diktatury a svévolných zásahů do života lidí, kteří jsou často vystěhováváni, připraveni o majetek, zdraví a svobodu?

Svět nejistoty a represí

Mimochodem, tohle adorování diktátorských režimů je v Evropě tradiční minimálně od třicátých let minulého století. Tehdy někteří intelektuálové a politici, třeba francouzský premiér Édouard Herriot, vyjadřovali obdiv k rychlému ekonomickému růstu Sovětského svazu za násilné stalinské industrializace. A snažili se zavést autoritativní prvky do svých politických systémů. K ničemu dobrému to nevedlo, jen to uspíšilo cestu k válce. Ale obdiv k rychlému růstu SSSR nevymizel.

Dokonce i dnes někteří historikové píší o tom, jak bylo skvělé, že HDP Ruska tehdy rostlo o deset a více procent ročně. Jenže za cenu milionů lidí za ostnatým drátem a dalších milionů zemřelých hladem, vyčerpáním či popravených. Podle některých ekonomických historiků by přitom šlo ke stejnému výsledku dojít i bez těchto obětí. Nehledě na to, že rychlé tempo ekonomického růstu Sovětskému svazu dlouho nevydrželo.

Stejně může brzy dopadnou Čína a Vietnam. Představa, že změnou politického systému k vládě jedné strany či jednoho diktátora či autoritáře se zlepší dlouhodobě ekonomická situace, je, jak ukazuje historie, mylná. Zavede nás jen do světa nejistoty a represí, který nakonec nepřinese většině lidí dobrý život. I když Ficovi, tedy pokud by byl on šéfem takového státu, by se možná líbil. Vzbuzuje to ovšem otázku, kam vlastně chce Fico vést Slovensko?