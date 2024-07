Názor

Jak dlouho těm dvěma vydrží jejich láska? Při pohledu na leckterou dvojici je hned vidět, že to jednoho dne krachne. Prostě se ti dva k sobě na první pohled vůbec nehodí, případně z toho vztahu čouhá nějaká časovaná bomba. Výrazně obtížnější to má pozorovatel „politické lásky“. Tam je těch motivů být spolu jaksi mnohem víc, o to hůř se pak odhaduje „naděje dožití“ vztahu.