Nenávist jako obchodní model. Fico a Danko se potřebují neustále vůči někomu vymezovat

Pokud by to s pokojem myslela vážně, už by možná zkusila pro forma kontaktovat hlavní opoziční stranu, liberálně-levicové Progresívne Slovensko. Něco ve smyslu, „co jsme si, to jsme si, ale teď je třeba řešit problémy státu“, například vysoké zadlužení a rostoucí nedůvěru finančních trhů.

Nic takového ale nezaznělo od premiéra Roberta Fica, od budoucího prezidenta Petra Pellegriniho už vůbec ne. Naopak, Fico dál prohlubuje příkop k opozici, když ji – samozřejmě aniž by proto měl jakýkoli důkazy – obviňuje, že v Bruselu proti zemi intrikuje, donáší na Slovensko unijním institucím v očekávání, že zastaví výplaty peněz.