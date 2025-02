Konec bouře ve sklenici vody. Po Česku zkouší model pětikoalice i Slovensko

Uhry 18:00

Robert Fico, kterému se rozpadla parlamentní většina a proti němuž v minulých týdnech opakovaně protestovala plná slovenská náměstí, může mít po včerejšku pocit, že hru má opět pod kontrolou. Zdá se, že vše mu najednou hraje do karet. Se svými koaličními partnery se dohodl na rekonstrukci vlády a vítr do plachet mu fouká i z USA, kde nejsilnější muž planety dělá po nástupu do Bílého domu ve velkém mnohé z toho, za co je Fico kárán. Nic z toho ale nemusí vydržet až do konce současné bratislavské volební periody.