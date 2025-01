Vyhostí Slovensko Bolka Polívku? Podílet se na protestech v cizině má své háčky

Někteří to ale vědí až moc s přesahem do fantazie. Třeba Robert Fico, jenž v protestech cítí reprízu Majdanu v Kyjevě z přelomu let 2013 a 2014. Prostě přípravu k násilnému svržení své vlády. Takový výklad, ač není originální, je od politiků jeho typu očekávatelný. Ale pro nás je aktuálnější něco jiného. Je „košer“, když se do protestů na Slovensku zapojují české osobnosti, třeba herci Boleslav Polívka či Ivan Trojan?

Nenechme si vzít úsměv

Je to zapeklitá věc. Žijeme ve svobodné zemi se svobodou slova i projevu a mezi takové země patří i Slovensko. Jinak by nemohlo být v Evropské unii, to dá rozum. Tak proč by Polívka nemohl v Bratislavě vylézt na pódium a tam projevit sympatie demonstrantům?

Ty sympatie většina našinců chápe. Říká-li Fico, že demonstrace jsou pořádány na základě lží, sám se do toho zaplétá. Když byl před Vánocemi u Putina, tvrdil, že nabízí Slovensko jako místo mírových rozhovorů mezi Moskvou a Kyjevem. Ale takovou vstřícnost jako k Putinovi k Zelenskému neprojevil, právě naopak. Nabízí se jako prostředník, neutrál, ale sám očividně více fandí jedné straně, té ruské. Tak kdo tady vlastně lže nebo kecá?

Pokud to Polívka v Bratislavě reflektoval slovy: „Nenechme si vzít demokracii, nenechme si vzít úsměv, nenechme si vzít svobodu,“ je to snad zločin či příprava na něj? Podle Fica je to nepřípustné vměšování. Prý se na něm podílejí desítky osob z ciziny a zpravodajské služby připraví seznam lidí k vyhoštění.

Co kdyby to bylo obráceně?

To už je jiná káva, tak trochu lukašenkovská, ale ani to není v Evropě ojedinělé. Elon Musk v prosinci napsal na web a pro list Die Welt texty na podporu německé strany AfD. Ta strana je opoziční, v lecčems radikální, je proti masové ilegální migraci, ale na politické scéně Spolkové republiky působí legálně, i když establishment kolem ní staví „protipožární zeď“. Jenže Muskovo vyjádření sympatií, jakkoliv naivní, ba přímo blbé, vyvolalo mazec. Robert Habeck, vicekancléř a lídr Zelených, řekl: „Pane Musku, ruce pryč od naší demokracie.“

Jistě, nelze plně srovnávat Muska a Polívku. První byl v pozici muže blízkého nastupujícímu prezidentu Trumpovi, druhý vládne jen svému Valašskému království. Ale i tak nahrál Ficovi na smeč. Na to, aby slovenský lídr mohl říci něco ve stylu: „Pane Polívko, ruce pryč od naší demokracie.“

Jistě, sympatie jsou v Česku rozloženy tak, že většina lidí bude stát spíš na straně Polívky než na straně Fica. Ale „v luftě“ stejně zůstávají otázky, které si moc nepřipouštíme. Představte si, že v Praze probíhá velká protivládní demonstrace, řekněme pod taktovkou hnutí ANO. A představte si, že na ni dorazí známí herci ze Slovenska a nahlas podpoří pád „Fialovy čtyřdemolice“. Co by na to asi tak řekl plukovník Foltýn?