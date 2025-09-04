Politika jako provokace. „Takhle se to dělá!“ může zopakovat Fico po návratu z Pekingu

Dnes už nikoho nevzruší, že kdysi učenlivý žák uhlazených západoevropských socialistů a dnes už víc národovecký než levicový populista Fico se s Putinem setkal tento týden už potřetí za necelý rok. Přičemž těch výtečníků, s nimiž se v Pekingu poplácával, bylo víc. A komu tím prospějete? chtělo by se ho zeptat.
Uhry
Gabriel Sedlák vás v rubrice Uhry zve nejen do regionů, jež kdysi tvořily Uhersko, které je společným dědictvím zejména Maďarů, Slováků, Němců a Židů, ale i do širšího okolí. A v neposlední řadě se věnuje i uhrům s malým „u“, tedy různým chybám na kráse tamních společností.
Máme-li pocit, že Ficova vláda dává před Západem přednost Východu, může to být dáno i tím, že se rozhodla, jak sama deklarovala, dělat „politiku na všechny světové strany“, což v praxi znamená, že aby ji dostala do rovnováhy, musí se po desítkách prozápadních let teď víc orientovat na Východ. Proto opakovaně ta Moskva nebo teď Peking. Jen jestli už toho není příliš.
Za dva roky svého současného premiérování byl Fico na západní polokouli oficiálně jen jednou, to když navštívil Brazílii. A s cestami do západní Evropy to taky nepřehání. Jezdí prakticky jen do Bruselu, protože je to centrum Evropské unie, jejímž je Slovensko členem. Nikam jinam ho moc nezvou. Ale že patří do Unie, dokazuje bezesporu svými čilými kontakty s Budapeští.
V divné společnosti
Proč to ten člověk dělá? Možná jen kvůli penězům. Samozřejmě kvůli penězům, které se v podobě různých investic pohrnou na Slovensko. Budiž, bez ironie – úkolem politika ve výkonné funkci je starat se především o blaho svých spoluobčanů, snad bude mít víc štěstí než Česko, které mělo být před lety také zaplaveno těžkými miliardami, jež si od družby s Pekingem sliboval někdejší prezident Miloš Zeman. Zůstalo u slibů. Třeba jednoho dne předloží Fico svůj „čínský účet“ a řekne ono slavné „Takhle se to dělá!“ (jak zaznělo z centrály jeho strany Směr po předloňských vítězných volbách).
|
Si ocenil slovenské přátelství. Ale proč byl „disident“ Fico na fotkách tak vzadu?
Druhým důvodem slovenského ministerského předsedy pro cestu do Pekingu byla oslava 80. výročí konce druhé světové války. Solidní argument a ty oběti si to jistě zaslouží. Ale stejně jako při květnových oslavách téhož výročí i zde jde do velké míry o současnou politiku, především o ruskou agresi na Ukrajině, kvůli níž by měl mít jeden zábrany. Tak jako v Moskvě také v Pekingu byl Robert Fico jediným ústavním činitelem členského státu EU, ještě i ti jindy ještě větší potížisti Maďaři tam vyslali jen svého ministra zahraničí Pétera Szijjártóa. Viktor Orbán prostě nestojí o to, aby se objevil na společné fotografii v deváté řadě za hvězdným čelním triem Si Ťin-pching, Vladimir Putin, Kim Čong-un, následovaným hlavami pofidérních postsovětských režimů.
A pak je zde ještě třetí možnost. Potřeba provokovat. Možná ne jen provokovat, ale dát za každou cenu své politice provokativní nátěr. Protože to dnes frčí, jak patrno při pohledu do zámoří. Fica z této potřeby usvědčuje například tvrdošíjná podpora vládního zmocněnce Petra Kotlára a jeho tažení proti vakcínám proti covidu-19. Situace je o to bizarnější, že se proti Kotlárovi bouří celá slovenská akademická a zdravotnická veřejnost.
Hovory s agresorem
„Koule“ na to, aby se setkal s Putinem, má dnes na Západě jen Donald Trump. Ne všem to voní, ale budiž. O něco se pokusil, ať už jeho iniciativu budeme spojovat s nedostatkem morálních zábran či neskonalou touhou zapsat se do dějin. Proč ale Fico neudělal totéž co Trump? Proč mu netlumočil přání zemí EU, když už je to jeho slovy „životní prostor Slovenska“, aby ukončil válčení na Ukrajině, resp. přistoupil na nějaká seriózní jednání o míru? Protože je bezvýznamným hráčem na šachovnici mezinárodní politiky?
Jindy od něj slýcháme, že například v EU má být pohlíženo stejně na velkou i na malou zemi. Tak i jako představitel byť jen malé unijní země se měl ohradit proti nedávnému ruskému útoku na zakarpatské Mukačevo, které leží jen 40 kilometrů od slovenských hranic. Není snad tohle ohrožení bezpečnosti Slovenska, kterou se slovenský předseda vlády tolik ohání?
Fico patří k politikům, kteří rádi upozorňují na ten „zlý Brusel“, který nám kazí životy. Ale zatímco Brusel nám kazí životy, protože jsme si to tak sami rozhodli, v zemích Ficových východních kamarádů kazí životy lidí právě ti jeho kamarádi, stojící v čele oněch prapodivných režimů.
Nejsmutnější ze všeho je ale obrázek, na němž do saka politika členského státu EU utírá krev zabitých Ukrajinců kremelský vůdce, přičemž se dozvídáme, že jedním z témat jejich rozhovoru byla péče o ruské válečné hroby na Slovensku. Jak dojemné. Řešit tohle v době, kdy na Ukrajině denně pohřbívají reálné oběti ruské agrese, to chce víc než jen úporný slavjanofilský sentiment a starost o žaludky bližních, to chce žaludek.