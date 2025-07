Bojíte se Fica, nebo medvěda? Proč se turistika na Slovensko spojuje s kádrováním

Proč jezdí na Slovensko méně českých turistů než dříve? Nabízí se škála odpovědí. Třeba ta, že Slovensko již patnáct let používá euro, čímž se pro Čechy prodražilo. Za stejnou částku v eurech dostanou lepší služby v rakouských Alpách než ve slovenských Tatrách, zní časté mediální vysvětlení.

Politici to nahlížejí jinak. Třeba Rudolf Huliak, slovenský ministr cestovního ruchu (nominant za vládní Směr) a Ivan Štefunko, opozičník ze strany Progresivní Slovensko, v televizi TA3. Tu diskusi pěkně shrnul web Novinky.

Jak se stavíte k cestám na Slovensko? celkem hlasů: 60 Rád bych tam jel/jela nyní. 30 %(18 hlasů) Pojedu tam za jiné vlády. 60 %(36 hlasů) Nechci tam jet nikdy. 10 %(6 hlasů)

Huliak oslovuje opozičníka: „Za to, že 40 procent Čechů, kteří jezdili do slovenských hor, teď jezdí raději do rakouských Alp, vděčíme velkým šelmám a vaší progresivní ideologii. Je to tím, že tady máme přemnoženého medvěda.“

Štefunko vidí příčinu samozřejmě jinde. V tom, že zahraniční turisté, kterých přijíždí méně, dostávají o Slovensku špatné zprávy, což je prý odrazuje. „Na Slovensku trpí demokracie,“ vysvětluje Štefunko úbytek českých i jiných turistů.

Huliak reaguje: „Co má demokracie společného s cestovním ruchem?“ Upřímně, na té otázce dost je. Člověk nemusí být fanouškem ani hnutí Směr, ani premiéra Roberta Fica ani politické orientace, kterou Slovensko v poslední době sleduje, ale může si spolu s Huliakem říci: „Co to má společného s turistikou?“

Když to šlo za Caeušesca do Rumunska…

Turisty dnes může odrazovat celá řada různých faktorů. Třeba to, čemu se říká „overturismus“ – prostě přecpané pláže, památky či zajímavosti. To, že za prostý vstup do města (Benátky) se musí platit. To, že třeba americké imigrační a celní úřady se chovají arogantně, někdo by řekl fašounsky. Nebo bezpečnostní riziko. Ne terorismus, jaký vládne například teď v Sýrii. Tam turisté nejezdí. Ale stačí „obyčejná“ (natožpak kartelová, narkomafiánská) kriminalita jako v Mexiku či jiných zemích Latinské Ameriky. To jsou vážné věci. Ale samotná politika? Stav demokracie jako takové? Fakt, že někde vládne parta nám nesympatická? To přece turistu na cestě neovlivní. A dříve to vůbec nerozhodovalo.

Stačí si vzpomenout na Krétu. Do Mataly na jejím jižním pobřeží jezdili hipíci na přelomu 60. a 70. let, když v Řecku vládla plukovnická junta. Problémy neměli. My vzpomínáme spíše na Rumunsko 70. a 80. let, kdy diktátorsky vládl Nicolae Ceaušescu ve své nejhorší fázi. Kdy se o demokracii nedalo hovořit, obchody zely prázdnotou a často byl vypínán proud. A stejně Češi do Rumunska hojně jezdili – do Karpat i k moři. Namítnete, že to bylo za komunismu, kdy se skoro nikam jinam nesmělo. Ale i dnes můžete najít situaci tak trochu podobnou.

V létě 2017 jsem byl na dovolené v Lužických horách, na české i německé straně. V saské Lužici bylo krásně, vše fungovalo, ceny přijatelné. Do bývalého hradu a kláštera Oybin (je tam moderně pojatá expozice) se člověk dostal za pár eur, paní v pokladně – moje vrstevnice, vyrostlá v éře NDR – byla milá a vstřícná, ale…

Nevolila ta dáma náhodou AfD? Až po návratu jsem z médií zjistil (bylo před volbami u nás i v Německu, tudíž vycházely přehledy, mapy a grafy), že jsem značnou část dovolené strávil v hlavní baště AfD. Prostě tam, kde by měla číhat hrozba na každém rohu. Leč nečíhala. Jako turista jsem byl zcela spokojen a vůbec jsem si nepřipouštěl, že bych měl nad Lužicí (Saskem, Německem) lámat hůl. Tak proč ji turisticky lámat nad Slovenskem?

Téma pro profesionální výzkumníky

Vraťme se k úvodu. Argumentovat přemnoženými medvědy či špatnou pověstí demokracie na Slovensku může působit jako ideologické, přehnané, jako „účelovka“, řekl by Andrej Babiš. Ale ouha. Web Novinky, který o slovenské debatě informoval, připojil k článku anketní otázku: Jak se stavíte k cestám na Slovensko?

A při pohledu na výsledky člověk zírá. To, o čem si myslel, že je výplodem slovenské politiky a ideologie (medvědi, špatná pověst demokracie), pohlcuje i Čechy. Jistě, webová anketa není seriózní sociologický průzkum ani neodráží solidní vzorec populace. Ale hlasuje-li skoro 50 tisíc lidí, nelze to úplně odmávnout.

Výsledek. 7,5 procenta respondentů by na Slovensko nejelo kvůli medvědům. 69,7 procenta kvůli tamní politické situaci. 9,7 procenta kvůli vysokým cenám a špatným službám. Naopak rádo by tam zajelo jen 13,1 procenta hlasujících.

Vidíme tedy, že to není jen otázka jedné televizní debaty dvou slovenských politiků. Důvody jako „medvědi“ či „špatná pověst Slovenska“ nejsou jen ideologické řeči vycucané z prstu. Nepatří do kategorie bizár, ale do běžného uvažování české společnosti.

Odkud se toto spojování turistiky a politického kádrování bere? To asi nelze vystřelit od boku. Je to fenomén, který ještě před pár lety tak nápadný a vyhrocený nebyl. Skoro by se chtělo říci, že je to téma pro skutečně seriózní sociologický výzkum. Bojíme se více drahoty, medvěda, nebo Fica?