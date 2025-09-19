Rakušan na protivládní demonstraci v Bratislavě? Jak (ne)zlepšovat česko-slovenské vztahy

Pobuřující by byla účast kohokoliv z ciziny, tím nevhodnější se jeví přítomnost českého ministra vnitra Víta Rakušana (s transparentem v ruce!) na bratislavském protestu proti vládní konsolidaci veřejných financí.
Někdo by řekl: kdo by se dnes už pozastavoval nad přítomností jednoho českého ministra v davu stoupenců slovenské opozice. Vždyť svým spřízněným duším v zahraničí vyjadřují podporu i větší pašáci. Letos tak například Donald Trump před německými volbami opakovaně ocenil spolupředsedkyni AfD Alici Weidelovou a maďarský premiér Viktor Orbán doporučil volit Karola Nawrockého, který je dnes už polským prezidentem. A tytéž hrátky se odehrávají i za osobní účasti politiků. Orbán v roce 2021 přijel týden před volbami do Ústí nad Labem podpořit Andreje Babiše a ten naopak nechyběl na Slovensku v prezidentské kampani Petra Pellegriniho. Nebo Miloš Zeman v kampani Ficova Směru.
Na vysvětlování už je pozdě
Jenže Vít Rakušan do Bratislavy nepřijel podpořit opozici, ale vystoupit proti slovenské vládě. Nevidí to jen slepý. Vždyť šlo o demonstraci, kterou opoziční strany svolaly proti návrhu nového konsolidačního balíčku kabinetu premiéra Roberta Fica. A je zcela irelevantní, že tak učinil coby soukromá osoba. Jakmile si stoupnul mezi demonstranty s transparentem s nápisem „Jsme s vámi“, může si tvrzení, že do slovenských politických záležitostí nijak nevstupoval, strčit někam. A to je konstatování zcela neutrální, zde vůbec není důležité, s kým kdo sympatizuje.
Jeden by i pochopil obavy českého ministra o osud blízkého národa (a o tom ten transparent asi měl být), kdyby je projevil jinak a na jiném fóru. Ale mluvit vládě sousední země do toho, jaká má být DPH na jogurty nebo zdali mají být během svátků otevřeny krámy, je přinejmenším nehorázné. A že to nebylo jeho cílem? Na vysvětlování už je pozdě. Nedivme se pak, že slovenská vláda v Praze oficiálně protestovala. Nešikovný krok ministra Rakušana se jí přitom náramně hodil do krámu, vždyť český politik takhle jen dodal argument Ficově vládě, která podezírá cizinu z účasti na přípravě převratu.
Slovenský velvyslanec si v Černínském paláci stěžoval na ministra Rakušana
Jediné racionální vysvětlení Rakušanovy přítomnosti na bratislavské demonstraci jsou blížící se volby. Samozřejmě paradoxně ty české, Slováci si ještě počkají.
Šéf vládního hnutí STAN lovil hlasy mezi Čechy žijícími v zahraničí už na začátku léta, diskutoval s nimi v Berlíně nebo Londýně. A přestože tolik Čechů v Bratislavě zřejmě nepůsobí, projevit péči o osud Slovenska se českému ministrovi před volbami může vyplatit. Oslovit tím může mnohé ze statisíců Slováků žijících v Česku. Jen si vzpomeňme, jak masově se přepravovali za řeku Moravu, když byly na Slovensku volby. A že českou občanku a tudíž české volební právo mají nejen mnozí z nich, ale hlavně příslušníci jejich širších rodin, nebude asi žádné tajemství.
Oddělenými ložnicemi k lepším zítřkům
Takhle lze chápat partikulární zájem pana Rakušana a jeho politického hnutí. Pokud si ale myslí, že svou účastí na bratislavské demonstraci přispěl ke zlepšení česko-slovenským vztahů, které jsou mimochodem už druhým rokem zkoušeny nekomunikací mezi oběma vládami, mýlí se.
Údajně nechtěnou politizací své návštěvy slovenské metropole Vít Rakušan mohl oslovit část tamní společnosti. Tu, která je vůči dnešní vládě Roberta Fica kritická. Tu druhou si mohl získat stěží, ta naopak mohla zažít déjà vu, připomínku časů, kdy někteří Slováci toužili po státní samostatnosti taky proto, že je iritoval paternalismus části českých politiků.
Stejně jako česká, také slovenská společnost je polarizovaná, podle průzkumů dokonce výrazněji. A nejinak by to vypadalo od Šumavy k Tatrám, pokud by dosud existovalo Československo. Zejména pamětníci roku 1992 vědí, že dlouholeté mimořádně dobré vztahy mezi oběma národy bývalé federace a jejich vzájemná náklonnost jsou do velké míry též výsledkem tehdejšího zavedení jakýchsi „oddělených ložnic“ do vztahu mezi Čechy a Slováky. Mimo jiné také toho, že spolu – zjednodušeně řečeno – nemusí zápasit na poli domácí politiky.
Kvůli válce na Ukrajině, kterou Praha a Bratislava vidí odlišně, jsou z iniciativy české vlády formální vztahy mezi oběma kabinety u ledu. Tato krize čtvrtečním protestem slovenského velvyslance na českém ministerstvu zahraničí nejspíš kulminuje. A všichni tak nějak očekáváme, že už za pár týdnů nám nový předseda české vlády se svým slovenským protějškem předvedou, jak se to má správně dělat. Je v zájmu obou společností, aby patent na dobré česko-slovenské vztahy i na té nejvyšší úrovni neměla jen jedna politická garnitura.
Rakušan byl na protestu proti Ficovi. Kaliňák mu předhodil kauzu Dozimetr
Takže když už do Bratislavy, tak na kachní hody. Rozhodně ne do davu demonstrantů.