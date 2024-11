Ficova vláda má problém s medvědem. S tím slovenským, nikoliv nebezpečnějším, ruským

Uhry

Když pozorovatel dění na Slovensku v polovině října s úžasem sledoval místopředsedu nejsilnější vládní strany Směr, jak přímo v Moskvě do kamery říká, že Rusko je krásné, moudré a vyspělé, mohl se chlácholit tím, že je to jen Ľuboš Blaha, Ficův člověk na špinavou práci. Tedy na šíření panslavistických blábolů, kterými si Směr udržuje přízeň voličů, kteří by jinak volili prokremelský extrém. Tento týden se ale musel vrátit nohama na zem. To když sám premiér Robert Fico poskytl rozhovor ruské televizi Rossija 1.