Jenže Mečiarovo svědectví o tom, že Havlovi, když se dozvěděl, že „ten, kdo počítá s armádou, nemůže být prezidentem Slováků“, prý „vypadl příbor z rukou, koukal tupě do talíře“, nemusí být až tak daleko od pravdy. A jeho následná reakce „Jak to víte?“ už vůbec ne.
|
Česko v Kristových letech. Na rozvodu se Slováky jsme jenom vydělali
Kdo si ještě aspoň matně pamatuje začátek devadesátých let a základní osobnostní rysy obou zmiňovaných postav, nemůže vedle sebe nevidět prezidenta básníka a politika pohádkáře trpícího bájivou lhavostí. Křehkého básníka, jenž na jednu stranu netoužil po tom, aby „boxerovi“ z Bratislavy vedle něj bouchly saze, a který na stranu druhou nevycházel z údivu nad tím, že „něco takového“ může stát v čele poloviny federace, za kterou on jako hlava státu tak nějak zodpovídá. A tak se zmohl na bezmála němý úžas hraničící s jemnou ironií.
Uhry
Gabriel Sedlák vás v rubrice Uhry zve nejen do regionů, jež kdysi tvořily Uhersko, které je společným dědictvím zejména Maďarů, Slováků, Němců a Židů, ale i do širšího okolí. A v neposlední řadě se věnuje i uhrům s malým „u“, tedy různým chybám na kráse tamních společností.
Takže celou scénu Mečiar buďto dodnes nepochopil, pakliže se takto odehrála, nebo si ji prostě vymyslel. Havel nebyl standardní politik a možná by nedokázal manažovat tak komplikovanou a komplexní věc, jakou byl řízený rozpad Československa, což nám naopak předvedli pánové Václav Klaus a Vladimír Mečiar. Na druhou stranu ale poslední československý a první český prezident nebyl žádný balkánský řezník.
Hlasování nohama proti autokracii
Jak známo, Slovensko se v devadesátých letech nevešlo do první vlny rozšiřování NATO na východ. Příčinou tohoto bratislavského nezdaru nebylo to, že by Slováci o obranný deštník garantovaný bohatým Západem nestáli, nýbrž Mečiarova, zjednodušeně řečeno, necivilizovaná politika.
|
Komu sluší neutralita. Slovensko by bylo první posttotalitní stát, který by vystoupil z NATO
Když redaktor expremiérovi připomněl jeho éru, tedy éru mečiarismu, „kdy byly divoké privatizace, poslanci se odvolávali proti jejich vůli, byl unesen prezidentův syn, a dokonce umírali lidé, kteří s tím byli spojení“, dozvěděl se od něj v kostce to, že situaci na Slovensku zkreslovala domácí opozice, Západ chtěl Slovensko ekonomicky vyždímat a vláda se stala obětí spiknutí západních velvyslanců, pročež volby v roce 1998 Mečiarovo HZDS prohrálo.
V závěru rozhovoru přechází Mečiarovo vyprávění do vykreslování úplné idyly: „Lidé si třeba i říkají, proč to v mé éře na Slovensku šlo a teď je to pořád horší.“
Šlo, jak komu. Slovensku nejvíc už léta ubližuje odliv mozků, ale vlastně, co si budeme povídat, i pracovitých rukou. A tento trend začal kdysi dávno právě za vlády Vladimíra Mečiara. Zemi rozdělenou na dva tábory, z nichž jeden se hlásí k tomu lepšímu, co zbylo ze Západu, a druhý má pochopení pro politiku „malého Mečiara“, tedy současného premiéra Roberta Fica, který má zas pochopení pro dnešní krvavý Kreml, opouští rok od roku tisíce lidí, což ji zákonitě oslabuje a degraduje. Že i Mečiara usvědčuje „hlasování nohama“, člověk pochopí, jakmile si přečte české statistiky, jež potvrzují, že počet Slováků v letech 1993 až 1998, tedy za Mečiarovy éry, se v Česku ztrojnásobil, přičemž neoficiální počty slovenských imigrantů byly jistě ještě vyšší.
|
Takhle vyhrocené to s Českem nebylo ani v 90. letech. Fico porušil svůj vládní program, říká slovenský exvelvyslanec
Ryba smrdí od hlavy
Mezi Slováky, kteří opustili svou rodnou hroudu a rozhodli se hledat lepší život v zahraničí, bylo jistě velké procento těch, kteří se prostě jen chtěli mít líp, myšleno materiálně líp. Ostatně ani za komunistů neutíkali jen ti, kterým vadila „diktatura proletariátu“. Spousta Slováků ale odešla do ciziny proto, že svoboda, ke které se nadechli v listopadu 1989, najednou začala být škrcena, ovoce, kterému přišli na chuť, se stávalo zakázaným. A tím škrtičem nebyl nikdo jiný než Vladimír Mečiar; ryba prostě smrdí od hlavy.
Ať už to bylo s Havlem a československými ozbrojenými silami jakkoliv, jedno je jisté – proti Slovákům nebyli nasazeni žádní federální ozbrojenci, zato syna slovenského prezidenta Michala Kováče coby součást politického boje s hlavou státu unesla rozvědka sloužící premiéru Mečiarovi.
Takže ano, Mečiar se zasloužil o stát, ale o jeho charakter, tvář hodnou respektu, museli léta bojovat jiní.