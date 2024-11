Máte doma nanotopánky? Slovenština je past vedle pasti, zmátla i robota

Obkresloval jsem ji do sešitu na zeměpis. Nebo to byla vlastivěda? Těžko říct. Myslím, že v té šabloně byla naznačená i hranice mezi Českem a Slovenskem. Muselo to být ještě před rozdělením. Co by jinak Slovensko v mém sešitu dělalo?

V dětství jsem viděl nějaké filmy a seriály se slovenským dabingem. Psaná slovenština mě ale už nestačila zasáhnout. Na rozdíl od generace mých rodičů jsem coby Čech na všelijakých školách občas neměl slovenské učebnice.

Asi proto mám příležitostně se slovenštinou lehké potíže. Kdysi dávno jsem byl na moři s jedním Slovákem. Pamatuji si, jak mě požádal, abych mu podal pohárik. Ten požadavek mě dost znejistil.

„Co může chtít?“ říkal jsem si.

Představoval jsem si něco jako pohár, který se vyhrává v různých sportovních kláních, nejlépe se dvěma uchy. Podle zdrobnělého tvaru ale bude zřejmě menší. Měli jsme půjčenou loď. Nevěděl jsem, co na ní všechno je. Klidně mohla skrývat i pohárik.

Otevřel jsem proto nejbližší skříňku a začal hledat předmět, který nejlépe odpovídal mojí představě. Pokud umíte slovensky lépe než já, což asi umíte, je vám jasné, jak to dopadlo. Slovenský jachtař po mně chtěl obyčejnou skleničku.

Kačacie stehno s kapustou?!

Při psaní článku, který právě čtete, jsem se pokusil najít nějaká slovenská slova, jimž Češi příliš nerozumí. Některá z nich byla celkem zákeřná. Tak třeba Novinky.cz psaly o zážitku slovenského herce Mariána Geišberga.

Prý si v české restauraci objednal kačacie stehno s kapustou. Servírka nechápala. Byl bych na tom podobně. To kačacie stehno bych asi ještě odvodil. U kapusty by mě ale nenapadlo, že má jít o české zelí, nikoliv kapustu.

Na webu studentify.cz jsem se dočetl o hromadě dalších příkladů. Třeba taková skrutka je prý vrut, žerucha zase řeřicha. První zmíněný výraz ve mně nevyvolává vůbec žádné asociace. U druhého bych tipoval nějakou příšeru z knih Andrzeje Sapkowského. Šel bych na ni asi se stříbrným mečem.

Nutno poznamenat, že nejsem zdaleka sám, kdo má se slovenštinou potíže. Kromě lidí na ni zřejmě narážejí i automatické překladače. Nasvědčuje tomu případ z podcastu serveru aktuality.sk.

Konkrétně šlo o rozhovor s Veronikou Frankovskou z portálu demagóg.sk. Zmíněná dáma se zabývá vyvracením dezinformací, hoaxů a konspiračních teorií. Jedna o covidových vakcínách ji prý opravdu pobavila.

„V príspevku sa hovorilo o očkovaní vláknami nanotopánok, ktoré sa množia a rastú v tele,“ uvedla.

Když se svými spolupracovníky hledala, co jsou ty nanotopánky, došla k překvapivému vysvětlení. Zřejmě se jedná o strojový překlad slova nanoboty. Musím říct, že tomu chudákovi robotovi rozumím.