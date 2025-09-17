Ztracený svět slovníků. Kdy jste naposledy sáhli po encyklopedii?

Jejich zkázu načala Wikipedie, pokračoval v ní Google a teď ji dokonávají umělí inteligenti Grok, ChatGPT, Perplexity a jejich další sourozenci. Nepochybuju, že tento vývoj je nezvratný. Avšak taky se ptám, jestli není, jako koneckonců i mnohé další vývoje, v něčem zkázonosný. Zvlášť v čím dál tím víc polarizované éře stále alternativnějších pravd budou ty obyčejné slovníky, tradiční strážci přesnosti jazyka, a tím i ručitelé za srozumitelnost komunikace, zatraceně chybět.
Lamentuju teď a zároveň sám sobě přiznávám, že i já jsem všechny ty slovníky, které mě provázely životem, opustil a zanechal je na policích knihovny času a prachu, které, když se spojí, vedou jen do vzpomínek a příběhů.
Tři regály zabírá Ottův slovník naučný včetně Dodatků, z nichž poslední díl nikdy nevyšel. Komunisté, když zabrali tiskárnu, v níž jeho připravená sazba přečkala německou okupaci, rozmetali ji a slili do nové, aby měli čím tisknout Rudé právo. Dostal jsem „Oťťák“ k čtyřicátinám, a nikdy nespočítám, kolikrát mi věrně posloužil. A když pak Láďa Horáček založil skvělé nakladatelství Paseka, vydání reprintu bylo tak úspěšné, že pomohlo na svět spoustě skvělých knih.
V koutě knihovny se skrývá drobný Le Petit Larousse, jeden z pevných bodů, s nimiž přijela moje maminka koncem třicátých let z Kišiněva do Prahy, kde se mluvilo řečí, z níž neznala ani slovo.
V opačném koutě už zmiňovaný Webster z roku 1926; je tlustý 14 centimetrů a váží skoro sedm kilo, má 2620 stran a na nich víc než 400 tisíc hesel a obrázků. Patřil Vladimíru Neffovi a dostal jsem ho od Ondry v roce 1987, když jeho tatínek zemřel.
A ten nejohmatanější, tudíž nejužívanější, Velký anglicko-český slovník profesorů Osičky a Poldaufa z roku 1957. Do knihovny ho přinesla má žena, když jsme kdysi začínali překládat. Má jedno pozoruhodné heslo: Lady Jane = (vulg.) ženský úd. Nejen díky lexikografově bizarní prudérnosti, s níž se mu (ne)podařilo popsat ženské genitálie. Také proto, že v roce, kdy slovník vyšel, jen opravdoví literární fajnšmekři tušili, proč zrovna Lady Jane. Výraz pochází z knihy Milenec Lady Chatterleyové od D. H. Lawrence, která do té doby česky vyšla jen v překladu Staši Jílovské v roce 1930 a i v Anglii byl tento dnes klasický text až do roku 1960 coby pornografie zakázán. Skutečně globální slávu pak Lady Jane přinesli až Rolling Stones s písní Micka Jaggera a Keitha Richardse v roce 1966…
Byla by škoda, kdyby se svět slovníků stal jen světem vzpomínek, a ne poznání. Snad ještě neřekly své poslední slovo.